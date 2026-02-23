23 de febrero de 2026 - 18:26

Fútbol europeo al rojo vivo, porque se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Este martes se definirán las primeras cuatro llaves de los play offs del más importante torneo de fútbol del viejo continente

Fútbol. Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos.

El primer partido de este martes iniciará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El “Atleti”, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con seis jugadores “albicelestes”, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el miércoles y serán los siguientes: Atalanta (0) – (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) – (5) Galatasaray, PSG (3) – (2) Mónaco y Real Madrid (1) – (0) Benfica.

¿Quién más está clasificado?

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.

El cronograma y horarios de la vuelta de los playoffs de la Champions League

Martes 24/2:

  • Atlético Madrid – Brujas a las 14:45
  • Newcastle – Qarabag a las 17
  • Bayer Leverkusen – Olympiakos a las 17
  • Inter – Bodo Glimt a las 17

Miércoles 25/2:

  • Atalanta – Borussia Dortmund a las 14:45
  • Juventus – Galatasaray a las 17
  • PSG – Mónaco a las 17
  • Real Madrid – Benfica a las 17
