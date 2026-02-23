Fútbol europeo al rojo vivo, porque se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Este martes se definirán las primeras cuatro llaves de los play offs del más importante torneo de fútbol del viejo continente

Fútbol. Este martes empiezan a definirse los play offs de la Champions.

Fútbol. Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos.

El primer partido de este martes iniciará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El “Atleti”, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con seis jugadores “albicelestes”, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.