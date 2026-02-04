Mauro Icardi rompió una marca histórica en el fútbol de Turquía

El delantero argentino convirtió en la victoria ante Istanbulspor por la Copa de Turquía, y superó una cifra que ostentaba Gheorghe Hagi

Mauro Icardi sigue mostrando un gran nivel en el fútbol de Turquía, y este miércoles dio un paso más hacia la idolatría en el Galatasaray. Con su tanto ante el Istanbulspor, logró quedarse con una cifra histórica que lo catapulta a un lugar de privilegio en dicho país.

El momento de gloria para el argentino ocurrió en el encuentro que su equipo tuvo ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía, que terminó con victoria por 3 a 1 con anotaciones de Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, y el propio Icardi.

Gol y récord de Mauro Icardi en Turquía: Embed EL GOL DE MAURO ICARDI EN GALATASARAY. pic.twitter.com/oOcxKW5QRE — JS (@juegosimple__) February 4, 2026 El tanto de Mauro llegó a los 5 minutos del primer tiempo, cuando el trámite estaba naciendo. Ahmed Kutucu llegó hasta el fondo y buscó el área con su centro atrás, y el delantero y capitán del equipo remató sin piedad ante la inútil resistencia del arquero. Así, llegó a los 73 gritos con esa camiseta, y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Al sumar las asistencias, los números de Icardi toman mayor relevancia. Las 73 conquistas se dieron en 118 encuentros, donde además sumó 24 asistencias y levantó cinco títulos. Sin dudas, se trata de un rendimiento superlativo del exPSG e Inter de Milán, que se ganó el corazón de los hinchas con sus buenas actuaciones.

De esta forma, el delantero Albiceleste superó la marca de 72 goles que ostentaba Gheorghe Hagi, y dejó atrás al Checo Milan Baros, Bafétimbi Gomis, y a Wesley Sneijder. Además, a todos ellos les saca mucha ventaja en cuanto al promedio de gol por encuentro.