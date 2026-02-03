3 de febrero de 2026 - 09:30

La China Suárez reveló que quiere ser madre con Mauro Icardi: "Ojalá que sea..."

La actriz contó que habló con el futbolista sobre la posibilidad de agrandar la familia en un futuro no muy lejano.

La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

La muerte de Séneca por Peter Paul Rubens

Séneca, filósofo estoico cuya frase nos obliga a dejar de sufrir: "El mayor obstáculo de la vida es..."

Por Cristian Reta
Charly García llevó el Himno al rock y empujó un debate incómodo sobre cómo puede sonar un símbolo patrio.  

La noche que "bajaron a Charly García" del Acto Central minutos antes y con un teatro repleto

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo de agrandar la familia es compartido, aunque no inmediato. “En un futuro, sí. Sí está en nuestros planes, pero bueno, no es ahora".

China Suárez
La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista de 33 años, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo.

La China Suárez confirmó que está en planes agrandar la familia

Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro. La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe.

China Suárez
La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

Ante la repregunta sobre si el tema fue conversado en pareja, Suárez respondió de manera afirmativa y expresó su deseo de que, cuando suceda, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”.

De esta manera, la también cantante blanqueó públicamente el proyecto familiar con Icardi y dejó en claro que ambos coinciden en la intención de tener un hijo - sería el primero en común- juntos más adelante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La China Suarez protagonizó un tenso momento durante su entrevista en vivo. 

Cinthia Fernández incomodó a la China Suarez con una fuerte pregunta y generó tensión en vivo

Por Redacción Espectáculos
La escena de la China Suárez en En El Barro que ya es viral antes del estreno. 

Alerta Netflix: la escena de la China Suárez en "En El Barro" que ya es viral antes del estreno

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

La China Suárez se hizo un tratamiento estético que revela que posee una inesperada condición

Por Agustín Zamora
Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara.

Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

Por Agustín Zamora