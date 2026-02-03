La China Suárez reveló que quiere ser madre con Mauro Icardi: "Ojalá que sea..."

La actriz contó que habló con el futbolista sobre la posibilidad de agrandar la familia en un futuro no muy lejano.

Luego de un inicio de relación marcado por la polémica y tras atravesar una etapa más tranquila, la China Suárez contó que proyecta formar una familia junto a Mauro Icardi y reveló que ambos hablaron sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro.

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo de agrandar la familia es compartido, aunque no inmediato. “En un futuro, sí. Sí está en nuestros planes, pero bueno, no es ahora".

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista de 33 años, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo.

La China Suárez confirmó que está en planes agrandar la familia Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro. La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe.

Ante la repregunta sobre si el tema fue conversado en pareja, Suárez respondió de manera afirmativa y expresó su deseo de que, cuando suceda, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: "Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él".