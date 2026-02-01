Alerta Netflix: la escena de la China Suárez en "En El Barro" que ya es viral antes del estreno

La espera terminó y el adelanto de la segunda temporada de "En El Barro" ya prendió fuego las redes sociales . Con una estética cruda y escenas jugadas que nadie vio venir, la serie argentina más consumida confirma su regreso para este mes. Si pensabas que la primera parte fue intensa, preparate para lo que llega ahora.

Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

Ángel de Brito reavivó el conflicto entre la China Suárez y Eugenia Tobal con una fuerte revelación

Para el 13 de febrero de 2026, Netflix tiene lista su apuesta más fuerte del año . La plataforma confirmó el estreno de la nueva entrega de la ficción producida por Underground , una fecha que ya comenzó a generar una expectativa desmedida entre los seguidores de la historia original.

Aunque todavía no hay una cifra oficial confirmada , todo indica que esta nueva tanda de capítulos contará con un total de ocho episodios. Esta duración, similar a la entrega anterior, la convierte en el plan ideal para maratonear durante el fin de semana de su lanzamiento.

En el barro anunció la segunda temporada con la actuación de La China Suárez.

En el barro anunció la segunda temporada con la actuación de La China Suárez.

Eugenia “la China” Suárez se suma a esta temporada interpretando a Nicole, una prostituta VIP que se mueve en un exclusivo circuito de clientes millonarios. Su llegada a la trama no será silenciosa : según las primeras imágenes del tráiler, Nicole establecerá vínculos directos con personajes clave tanto dentro como fuera del penal.

Lo que más revolucionó a los fanáticos son las secuencias subidas de tono que protagoniza Suárez junto a las actrices Verónica Llinás y Camila Peralta . Estas escenas, que ya son tendencia en redes, prometen aportar una dosis de tensión y profundidad emocional que llevará la narrativa de la serie a un nivel mucho más maduro y provocador.

China Suárez - En El Barro La escena de la China Suárez en "En El Barro" que ya es viral antes del estreno Netflix

La interpretación de Suárez ya despertó un gran interés, no solo por el impacto visual de sus escenas, sino por cómo su personaje se integrará en el complejo universo de La Quebrada. Nicole aparece como una figura que desafía el entorno, trayendo consigo secretos y conflictos que prometen impactar de lleno en el público.

La expansión de La Quebrada: lo que cambia hoy para el espectador

Una de las grandes novedades de esta temporada es que la historia ya no se quedará encerrada. Las narrativas de "En El Barro T2" se desarrollarán tanto dentro como fuera de la cárcel de mujeres, ampliando el universo conocido con nuevas subtramas que antes eran imposibles de imaginar.

Para esta entrega, el elenco se refuerza con figuras de primer nivel que garantizan actuaciones sólidas:

Protagonistas confirmadas: Ana Garibaldi, Lorena Vega, Julieta Ortega y la incorporación de Inés Estévez.

Ana Garibaldi, Lorena Vega, Julieta Ortega y la incorporación de Inés Estévez. Apariciones especiales: Se destacan las participaciones de Juan Minujín, Gerardo Romano y el cantante L-Gante.

Se destacan las participaciones de Juan Minujín, Gerardo Romano y el cantante L-Gante. Nuevos rostros: La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras y Carolina Kopelioff también forman parte de este reparto coral.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Este despliegue de personajes busca mostrar que en el mundo de los negocios y el poder, los dilemas morales están a la orden del día. La lucha por la supervivencia y la ambición no darán tregua, demostrando que el pasado siempre termina golpeando a la puerta de quienes intentan ocultar sus secretos más oscuros.

Prepará el sillón: por qué verla apenas se estrene

Ver esta serie en su lanzamiento no es solo una cuestión de entretenimiento, sino de participar en la conversación cultural del momento. "En El Barro" se posiciona como una de las series argentinas más esperadas de 2026, y sus giros dramáticos prometen dejar sin aliento a los suscriptores durante más de ocho horas de pura adrenalina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Che Netflix (@chenetflix)

Al igual que otras producciones exitosas de la plataforma, esta ficción utiliza el suspenso y la intriga para exponer situaciones límite del ambiente carcelario y los conflictos de poder que surgen de manera sorpresiva. Es una historia cargada de realismo que te atrapará de principio a fin y que, sin duda, va a dominar el ranking de lo más visto en Argentina durante semanas.