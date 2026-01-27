27 de enero de 2026 - 12:00

Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

El jugador volvió a hacer un larguísimo descargo para frenar las mentiras de su exmujer y fue durísimo.

Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara.

Foto:

web
Los Andes
Por Agustín Zamora

Harto de sus inventos, Icardi aclaró que su pareja no huele mal como deslizó Wanda en muchas ocasiones, y que la primera vez que se vieron en un hotel de París no apestaba a marihuana.

Mauro Icardi
“Olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado son cada vez más grandes”, dijo en Instagram.

Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de estar obsesionada con la China Suárez

En un fragmento de su brutal descargo, el rosarino expuso que Wanda Nara no puede aceptar su relación con la China Suárez, y que la obsesión la llevó a convertir MasterChef Celebrity en “MasterChina”.

Mauro Icardi
Icardi también aclaró que no tiene secretos con su pareja y ventiló un dato clave: “Mi pareja —la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”.

Por último, dijo que los chats que filtró Wanda “son todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”. “Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”, cerró indignado.

