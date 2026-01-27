Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

El jugador volvió a hacer un larguísimo descargo para frenar las mentiras de su exmujer y fue durísimo.

Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara por publicar supuestos chats privados para evidenciar que sí habían retomado el vínculo por el bienestar de sus hijas. El jugador insistió en que están editados y que varios de ellos son conversaciones grupales, y hasta confirmó que irá a la Justicia por la filtración de algunos datos vinculados a las niñas.

Harto de sus inventos, Icardi aclaró que su pareja no huele mal como deslizó Wanda en muchas ocasiones, y que la primera vez que se vieron en un hotel de París no apestaba a marihuana.

Mauro Icardi Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara. web “Olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado son cada vez más grandes”, dijo en Instagram.

Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de estar obsesionada con la China Suárez En un fragmento de su brutal descargo, el rosarino expuso que Wanda Nara no puede aceptar su relación con la China Suárez, y que la obsesión la llevó a convertir MasterChef Celebrity en “MasterChina”.

Mauro Icardi Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara. web Icardi también aclaró que no tiene secretos con su pareja y ventiló un dato clave: “Mi pareja —la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”.