Se separaron Gastón Dalmau y su novio: los detalles sobre la ruptura y la decisión más difícil

El actor argentino Gastón Dalmau atraviesa un cambio importante en su vida amorosa. Hace algunos días se confirmó su inesperada separación de José Navarro , con quien mantenía una relación desde hace varios años y compartía su vida en los Estados Unidos.

Se conoció una foto de Morena Rial en la cárcel que llamó la atención en las redes

Según lo que informaron en LAM (América), el actor se encuentra en la Argentina, mientras que Navarro continúa instalado en los Estados Unidos , ciudad a la que además se encuentra Roger , el perro que tenían en común y al que ambos consideran parte de la familia.

De bajo perfil y siempre muy cuidadoso con su intimidad, el ex Casi Ángeles trató de no exponerse mucho en las redes aunque en distintas oportunidades dejó entrever la importancia que tenía su pareja en su vida.

Incluso, en 2021, durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), había conmovido a todos cuando habló de “su amor” y de su perro esperándolo en Los Ángeles , ciudad donde vivía desde hacía más de siete años.

“ Mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles ”, había dicho en una de las galas del certamen, visiblemente emocionado. En ese entonces, atravesaba un fuerte desarraigo: lejos de su familia, instalada en Coronel Suárez, y dividido entre sus proyectos profesionales y su vida afectiva en el exterior.

Quién es José Navarro, el exnovio de Gastón Dalmau

José Navarro es un joven español que se dedica al manejo de medios digitales. Su relación con Dalmau comenzó poco después de mudarse a Estados Unidos, donde convivieron y se encargaron de criar a Roger -el perrito influencer que tiene su propia cuenta de Instagram (@thedogdaysofroger) donde supera los 7 mil seguidores-.

Gastón Dalmau Gastón Dalmau se separó de su novio español. web

“Un español en Los Ángeles al que le encantan las historias poderosas y las excelentes comidas. Manejo medios digitales en @imax y tomo demasiadas fotos de perros”, se define Navarro en la descripción de su perfil de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre la separación. Fiel a su estilo, el campeón de la segunda edición del reality de comidas eligió el silencio y la discreción, mientras continúa enfocado en sus proyectos personales y profesionales.