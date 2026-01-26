26 de enero de 2026 - 19:17

Moria Casán confirmó el romance entre Sofía Gala y Fito Páez: "Se aman profundamente"

En su programa, la diva se refirió al vinculo entre su hija y el músico a partir de especulaciones que surgieron luego de un posteo en redes sociales.

Moria Casán habló luego del posteo de Fito Páez que alimentó rumores de un posible romance.

Moria Casán habló luego del posteo de Fito Páez que alimentó rumores de un posible romance. 

Durante el fin de semana, un posteo en el perfil de Fito Páez llamó la atención de todos los medios y alimentó los rumores de romance con la actriz Sofía Gala Castiglione. La publicación del músico llega luego de que en agosto del 2025 se diera a conocer la noticia de su separación de Eugenia Kolodziej, con quien estuvo en pareja durante casi una década.

La sorpresa llegó a través de una publicación de Instagram donde el rosarino felicitó a la hija de Moria Casán por su cumpleaños número 39.¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió Fito Páez en su cuenta de Instagram. El mensaje estaba acompañado por una fotografía de ambos en un avión.

posteo sofia gala y fito

Por su parte, la actriz comentó la publicación y reafirmó su cariño: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Qué dijo Moria Casán del nuevo romance

A raíz de esta situación, Moria Casán fue consultada por el vínculo en su programa La mañana con Moria (eltrece). La conductora intentó resguardar la intimidad de su hija, sin embargo, dejó algunas frases que confirmaron el vínculo entre Sofía y Fito. Según reveló la diva, su hija y el músico estuvieron recientemente de vacaciones de diez días en Brasil, donde se alojaron en la casa de Fito Páez junto a Dante, el hijo menor de la actriz.

"Yo no hablo con Sofía, le tengo respeto. Lo que puedo contar es que fue el cumpleaños de Sofía Gala y yo estaba en casa cuando llegó un regalo muy especial. Fito le regaló flores y un aparato musical. Lo que puedo decir es que se aman profundamente", expresó la conductora.

La diva no quiso darle título a esta nueva relación y comentó: "Se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde años. Mi hija es muy privada, me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales. No sé si llamarlo crush, amor, se respetan, se quieren".

Finalmente manifestó su apoyo a este nuevo romance y su cariño hacia el artista rosarino: "Me encantaría como hombre de mi hija, me parece un elevado. Me gusta cómo trata a las mujeres. Ellos siempre van a estar unidos por la música y el arte", concluyó Moria Casán

