De Soledad Pastorutti a Q' Lokura: cuándo será el Festival del Malbec y el Olivo y dónde comprar las entradas

El festival de Maipú confirmó sus días y su programación, que incluye tres noches para todas las preferencias musicales del público.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Maipú se prepara para vivir uno de los eventos más destacados de su calendario cultural y turístico con una propuesta que va mucho más allá de los escenarios. El Festival del Malbec y el Olivo fue pensado para disfrutarse de manera distinta cada noche, combinando climas musicales, públicos y sensaciones, en diálogo permanente con la identidad productiva del departamento. En ese marco, la confirmación de la grilla artística refuerza el concepto de tres noches, tres experiencias.

Maipú se prepara para vivir la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

Maipú se prepara para vivir la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

El sábado 21 de marzo, desde las 18 y con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños y La Huella . El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

image

El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti .

El lunes 23 de marzo es una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave.

image

Durante las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.

Entradas disponibles

Ya se encuentran disponibles las entradas para la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en el Teatro Griego Papa Francisco, ubicado en el Parque Metropolitano de Maipú. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entradaweb.

image

En esta primera etapa de venta, los valores disponibles son los siguientes:

_Entrada general: $20.000

-Entrada preferencial: $26.000

-Abono general por las tres noches: $50.000

También se encuentran disponibles los tickets del estacionamiento oficial del festival:

-Estacionamiento por día: $5.000

-Abono estacionamiento por tres días: $10.000

