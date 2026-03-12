De Soledad Pastorutti a Q' Lokura: cuándo será el Festival del Malbec y el Olivo y dónde comprar las entradas

El festival de Maipú confirmó sus días y su programación, que incluye tres noches para todas las preferencias musicales del público.

Maipú se prepara para vivir uno de los eventos más destacados de su calendario cultural y turístico con una propuesta que va mucho más allá de los escenarios. El Festival del Malbec y el Olivo fue pensado para disfrutarse de manera distinta cada noche, combinando climas musicales, públicos y sensaciones, en diálogo permanente con la identidad productiva del departamento. En ese marco, la confirmación de la grilla artística refuerza el concepto de tres noches, tres experiencias.

El sábado 21 de marzo, desde las 18 y con una impronta marcada por la tradición, las raíces y la identidad territorial. La jornada contará con las presentaciones de Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Cristian Soloa, Retoños Lugareños y La Huella . El folclore será protagonista en una noche pensada para compartir en familia, donde el vino, los productos olivícolas y la música conectan con la historia y el origen maipucino.

image El domingo 22 de marzo, también con apertura de puertas a las 18, llegará una propuesta marcada por la energía, el dinamismo y los lenguajes actuales. La grilla estará integrada por Cruzando el Charco, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja y Magnolia Monti .

El lunes 23 de marzo es una invitación a la celebración compartida, la picada, el vino tinto y el baile como ritual colectivo. En el escenario se presentarán Q’ Lokura, La Pepa Brizuela, Los Playeros y La Klave.

image Durante las tres jornadas habrá shows en vivo y DJs, acompañando un recorrido que incluye degustaciones, gastronomía, feria de artesanos, cooking class nocturnas y espacios pensados para activar los cinco sentidos. El Festival del Malbec y el Olivo se vive como una experiencia integral, donde la música es protagonista, pero siempre en diálogo con la identidad productiva, cultural y comunitaria de Maipú.