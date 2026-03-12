Una guitarra mendocina nacida de la amistad: el músico y el luthier que crearon un innovador modelo

Los artistas mendocinos Sebastián Guevara (músico) y Donato Bianchi (luthier) lanzan al mercado una guitarra diseñada en conjunto tras años de trabajo compartido. El instrumento combina tradición, innovación y maderas regionales, pensado para acompañar al artista dentro y fuera del escenario.

En un taller donde la madera se transforma en sonido, una amistad terminó de tomar forma en guitarra. Es que ellos, el músico Sebastián Guevara y el luthier Donato Bianchi, son primeramente amigos. Desde allí, los artistas mendocinos se unieron para crear juntos un nuevo modelo de guitarra que hoy están lanzando al mercado. Y que es, precisamente, el fruto de años de diálogo, confianza y búsqueda compartida.

La historia comenzó en 2016, cuando Bianchi —que es sanrafaelino— construyó la primera guitarra para Guevara. Aquella experiencia no sólo dejó un instrumento que llamó la atención por su sonoridad, sino también una certeza: todavía había más por explorar.

Desde entonces, entre conciertos, viajes y ensayos, ambos fueron puliendo ideas, detectando necesidades y pensando en qué mejoras podrían implementar.

“Esta es una guitarra que nació de conversaciones entre un músico y un luthier”, resume Guevara. Conversaciones sobre cómo responde el instrumento en vivo, cómo se comporta frente a los cambios de clima, qué necesita un cantautor que se mueve entre escenarios diversos.

Así, el resultado es un modelo que respeta el tamaño clásico —escala de 650 milímetros— pero incorpora soluciones pensadas para el músico actual. El mástil incluye un tensor regulable que permite ajustar la curvatura ante cambios de humedad y temperatura, una herramienta clave para quienes viajan o tocan en distintos entornos. Además, su diseño más angosto brinda mayor comodidad en la mano izquierda.

La guitarra suma un apoyabrazos biselado y un sound port lateral que mejora la percepción del sonido para el intérprete, generando una experiencia más envolvente. “Siempre el foco está puesto en la calidad sonora”, destaca Bianchi, quien trabaja cada instrumento de manera artesanal durante dos a tres meses, en gran parte con herramientas manuales.

IMG_7050

Otro rasgo distintivo es la utilización de maderas regionales —excepto en la tapa—, una decisión que aporta identidad y permite optimizar costos sin resignar riqueza acústica.

Para Guevara, la diferencia se siente antes de explicarse. Habla del volumen que llena el espacio, del sonido que permanece suspendido y de la facilidad al pulsar las cuerdas. “Son sensaciones muy generosas en el cuerpo y en el oído”, describe.

La primera guitarra que recibió de manos de Bianchi generó elogios inmediatos tanto entre los músicos como en el público; este nuevo modelo, que condensa aquella experiencia y suma avances, promete profundizar ese vínculo entre instrumento, artista y audiencia.

Donato Bianchi, formado en distintos modelos de luthería —desde el clásico de Torres hasta propuestas contemporáneas—, entiende que cada guitarra responde a contextos y búsquedas diferentes. Este lanzamiento se suma como una opción versátil, confiable y pensada para acompañar al músico en su camino.

“Lo vivimos como una celebración”, coinciden. Celebración de una obra terminada, pero también de un proceso compartido que transformó la experiencia en sonido.

IMG_7059

El nuevo modelo ya puede encargarse a través de las redes sociales de Donato Bianchi o en su sitio web, guitarrasbianchi.com. Desde Mendoza, una guitarra con historia propia está lista para empezar a escribir nuevas canciones.

Quién es Donato Bianchi

Donato Bianchi se desempeña como luthier desde el año 2006. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a la construcción, reparación y puesta a punto de instrumentos de cuerda, con especial atención en la guitarra clásica.

Su formación incluye cursos y perfeccionamiento junto a reconocidos maestros luthiers, entre ellos Esteban González y Paul Aguilera.

Actualmente también dicta clases particulares de luthería en su taller de la ciudad de San Rafael.

Quién es Sebastián Guevara

Sebastián Guevara es un músico, compositor y cantautor mendocino, egresado de la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA). Desde hace más de veinte años desarrolla una trayectoria que integra interpretación, docencia y creación musical.

Como guitarrista y cantante se ha presentado en diversos escenarios y ha compuesto música original para teatro, audiovisuales y diversos proyectos culturales. Su trabajo en la obra “Yo, Encarnación Ezcurra” fue distinguido con los premios Trinidad Guevara y María Guerrero a Mejor Música Original.

Su obra artística explora el cruce entre poesía, canción de autor y nuevas posibilidades sonoras de la guitarra.