Moria Casán le bajó el pulgar al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Fiel a su estilo provocador, Moria opinó sin filtros en su programa sobre la noticia del casamiento de la cantante y del periodista.

Moria Casán volvió a sacudir la agenda del espectáculo con una de sus opiniones filosas, esta vez dirigida al reciente compromiso de Lali Espósito con Pedro Rosemblat. La diva, que mantiene un vínculo cercano y afectuoso con la cantante, habló del tema en su programa La mañana con Moria y sorprendió al expresar su rechazo a la idea del casamiento.

El comentario surgió al aire cuando una de las panelistas celebró la noticia con entusiasmo: “Nos vamos de casamiento, se nos casa Lali”. Lejos de sumarse al clima festivo, Moria reaccionó con su estilo inconfundible: “¡Qué horror! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina”.

La frase generó risas, pero también marcó una postura clara frente a la decisión de la artista. Ante la intervención de otro panelista, que intentó correr el eje y preguntó por qué no pensar que “se casa Pedro”, la conductora redobló la apuesta y apuntó directamente contra Rosemblat.

"No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado en pony. No lo quiero porque lo llamaron de producción y dijeron, '¿podés venir en algún momento? No, no, no, no puedo, no puedo, no puedo'", lanzó. Y agregó, sin filtro: "Nos freezó, te freezamos a vos, mi amor".

Moria también ironizó sobre el perfil bajo del comunicador en su vínculo con ella y recordó un encuentro que no dejó huella. “Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja ”, disparó, antes de dejar en claro su postura sobre la boda. “No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali, querida”, expresó.