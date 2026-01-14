Ángel de Brito y María Fernanda Callejón profundizaron su pelea con fuertes cruces al aire

El cruce se dio a partir de declaraciones cruzadas en distintos programas y derivó en un nuevo capítulo de tensión entre ambos.

La pelea entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón volvió a escalar en las últimas horas luego de que el conductor de LAM cuestionara públicamente a la actriz y, en paralelo, ella lo acusara en el programa de Moria Casán de ejercer “mobbing” laboral. El cruce derivó en un nuevo capítulo de tensión que involucró también a Cinthia Fernández.

La dura respuesta de Ángel de Brito De Brito fue contundente al referirse al comportamiento de Callejón y sostuvo que “inventa situaciones, está buscando polémica”. En una nota brindada a Cortá por Lozano, el periodista descartó cualquier posibilidad de reconciliación y afirmó: “No conozco su casa ni la quiero conocer, ni la de Coppola, nada”. Según su análisis, la actitud de la actriz responde a una estrategia deliberada para ganar visibilidad. “Me parece que necesita levantar un programa y está buscando un poco de polémica”, señaló, al tiempo que cuestionó que “se la pasa interrumpiendo a Moria Casán en su programa”.

Mirá #CortaPorLozano en https://t.co/1hBoIx1qfa pic.twitter.com/9XR4D9HoVJ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) January 14, 2026 Lejos de bajar el tono, De Brito ironizó sobre la exposición mediática de su excompañera y lanzó: “Que se refugie en la ficción”, en alusión a los cruces que mantiene con distintas figuras del espectáculo, entre ellas Cinthia Fernández y Natalie Weber. También deslizó que Callejón debería hacer una autocrítica por los conflictos dentro del panel: “Ella también tuvo un cruce con Cinthia Fernández y debería reconocer que podría estar haciendo algo mal”. Consultado sobre la chance de limar asperezas, fue tajante: “Ni de casualidad”.

Las críticas de María Fernanda Callejón En el ciclo matutino de Moria Casán, Callejón redobló la apuesta y apuntó directamente contra De Brito. Aseguró que “se mete en el barro siempre y mete fichas” y que “no para de enterrarme y descalificarme”. Para la actriz, ese comportamiento constituye “mobbing”, término que diferenció del bullying escolar al remarcar que se trata de un contexto laboral.

Embed "Yo te abrí las puertas de mi casa por tu marido el peluquero cuando no eras nadie, recién llegado de Azul y no te conocía nadie" María Fernanda Callejón sobre Angel de Brito. pic.twitter.com/6m5mIbVuww — German (@Dcevampiro) January 13, 2026 “Sistemáticamente, me está dando hace tiempo, lo cual a mí, te juro, ya me causa gracia, porque además repetís como un loro. Cambiá el chip. Sos espejo. Todo lo que estás diciendo habla más de vos que de mí”, lanzó. Y remató con una frase que elevó aún más la tensión: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”.