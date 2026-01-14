Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Una de las participantes más queridas del certamen fue eliminada en una de las jornadas más intensas del certamen.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las salidas más inesperadas de la temporada. La actriz Emilia Attias quedó fuera de competencia luego de no superar una prueba técnica de alta exigencia que puso en jaque a los siete participantes que llegaron a esa instancia.

El plato que debieron preparar El desafío central consistió en replicar una torta de chocolate de complejidad elevada, compuesta por tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní. La consigna exigía prolijidad, estructura, equilibrio de sabores y, sobre todo, precisión en los tiempos de cocción, todo dentro de un margen de apenas 60 minutos. Desde el comienzo, el jurado dejó en claro que no habría margen para errores y que la vara estaba alta para todos.

El nuevo romance de MasterChef Celebrity. El nuevo romance de MasterChef Celebrity. gentileza Quiénes fueron los participantes Los famosos que se enfrentaron al reto fueron Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia Attias. A lo largo de la noche, Andy Chango se consolidó como el gran destacado de la gala. Damián Betular lo elogió por su manejo del tiempo y su concentración, al definirlo como “el amo de los tiempos” y “el señor del reloj”, una devolución que lo ubicó como el mejor plato de la jornada.

Embed "Estoy feliz" La nueva etapa de @emiattiasok en su vida



@gregorossello y @chinitaansa



Hoy a las 21.30hs mirá el repechaje de #MasterchefCelebrity por nuestro canal de Youtube #StreamsTelefe pic.twitter.com/JAkTQsxSu7 — Streams Telefe (@streamstelefe) January 14, 2026 La Joaqui recibió el reconocimiento por la segunda mejor torta de la noche, con palabras de Germán Martitegui que destacaron su prolijidad, los buenos sabores y la limpieza en la ejecución. Miguel Ángel Rodríguez también fue valorado positivamente y señalado como una de las sorpresas de la gala por la forma en que resolvió una prueba que, en principio, parecía complicada para su perfil.

La definición final La definición se concentró en los últimos minutos, cuando Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Con un clima cargado de expectativa, el chef anticipó: “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”. Marixa fue confirmada como salvada, y la decisión final quedó entre Husaín y Attias. Finalmente, Donato anunció que Emilia era la nueva eliminada, convirtiéndose en la participante número doce en abandonar el certamen.