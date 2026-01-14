Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

El desafío central consistió en replicar una torta de chocolate de complejidad elevada, compuesta por tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní. La consigna exigía prolijidad, estructura, equilibrio de sabores y, sobre todo, precisión en los tiempos de cocción, todo dentro de un margen de apenas 60 minutos. Desde el comienzo, el jurado dejó en claro que no habría margen para errores y que la vara estaba alta para todos.
Quiénes fueron los participantes
Los famosos que se enfrentaron al reto fueron Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia Attias. A lo largo de la noche, Andy Chango se consolidó como el gran destacado de la gala. Damián Betular lo elogió por su manejo del tiempo y su concentración, al definirlo como “el amo de los tiempos” y “el señor del reloj”, una devolución que lo ubicó como el mejor plato de la jornada.
La Joaqui recibió el reconocimiento por la segunda mejor torta de la noche, con palabras de Germán Martitegui que destacaron su prolijidad, los buenos sabores y la limpieza en la ejecución. Miguel Ángel Rodríguez también fue valorado positivamente y señalado como una de las sorpresas de la gala por la forma en que resolvió una prueba que, en principio, parecía complicada para su perfil.
La definición final
La definición se concentró en los últimos minutos, cuando Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Con un clima cargado de expectativa, el chef anticipó: “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”. Marixa fue confirmada como salvada, y la decisión final quedó entre Husaín y Attias. Finalmente, Donato anunció que Emilia era la nueva eliminada, convirtiéndose en la participante número doce en abandonar el certamen.
Tras conocerse el resultado, Emilia expresó su sorpresa y frustración. “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna estaba muy tranquila”, confesó. El jurado coincidió en que el problema estuvo en una cuestión técnica vinculada a la temperatura y a los tiempos de cocción, y aclaró que la eliminación no respondía a una falta de capacidad como cocinera. Betular, Martitegui y Donato destacaron su pasión, su conocimiento y su estilo, y la alentaron a continuar.