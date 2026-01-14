14 de enero de 2026 - 21:30

Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Una de las participantes más queridas del certamen fue eliminada en una de las jornadas más intensas del certamen.

El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity.

El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Leé además

un sacrificio: sofia gonet mostro el sufrimiento por su look viral en masterchef celebrity

Un sacrificio: Sofía Gonet mostró el sufrimiento por su look viral en MasterChef Celebrity
Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity. 

Repechaje de MasterChef Celebrity: cuándo arranca, quiénes regresan y las nuevas figuras

Por Redacción Espectáculos

El plato que debieron preparar

El desafío central consistió en replicar una torta de chocolate de complejidad elevada, compuesta por tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní. La consigna exigía prolijidad, estructura, equilibrio de sabores y, sobre todo, precisión en los tiempos de cocción, todo dentro de un margen de apenas 60 minutos. Desde el comienzo, el jurado dejó en claro que no habría margen para errores y que la vara estaba alta para todos.

El nuevo romance de MasterChef Celebrity.
El nuevo romance de MasterChef Celebrity.

El nuevo romance de MasterChef Celebrity.

Quiénes fueron los participantes

Los famosos que se enfrentaron al reto fueron Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia Attias. A lo largo de la noche, Andy Chango se consolidó como el gran destacado de la gala. Damián Betular lo elogió por su manejo del tiempo y su concentración, al definirlo como “el amo de los tiempos” y “el señor del reloj”, una devolución que lo ubicó como el mejor plato de la jornada.

Embed

La Joaqui recibió el reconocimiento por la segunda mejor torta de la noche, con palabras de Germán Martitegui que destacaron su prolijidad, los buenos sabores y la limpieza en la ejecución. Miguel Ángel Rodríguez también fue valorado positivamente y señalado como una de las sorpresas de la gala por la forma en que resolvió una prueba que, en principio, parecía complicada para su perfil.

La definición final

La definición se concentró en los últimos minutos, cuando Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Con un clima cargado de expectativa, el chef anticipó: “Una noche oscura, que para uno de ustedes se pone un poquito más oscura”. Marixa fue confirmada como salvada, y la decisión final quedó entre Husaín y Attias. Finalmente, Donato anunció que Emilia era la nueva eliminada, convirtiéndose en la participante número doce en abandonar el certamen.

Masterchef
Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity.

Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity.

Tras conocerse el resultado, Emilia expresó su sorpresa y frustración. “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna estaba muy tranquila”, confesó. El jurado coincidió en que el problema estuvo en una cuestión técnica vinculada a la temperatura y a los tiempos de cocción, y aclaró que la eliminación no respondía a una falta de capacidad como cocinera. Betular, Martitegui y Donato destacaron su pasión, su conocimiento y su estilo, y la alentaron a continuar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Eugenia Tobal debutó en Escuela de Cocina.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal debutó en Escuela de Cocina

Por Agustín Zamora
wanda nara le hizo una picante propuesta a rusherking luego de preguntarle por la china suarez

Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre y el Turco Husaín se cruzaron en MasterChef Celebrity.

El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

Por Agustín Zamora
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

Por Agustín Zamora