Un sacrificio: Sofía Gonet mostró el sufrimiento por su look viral en MasterChef Celebrity

La influencer había generado elogios, memes y comentarios por su imagen inspirada en Germán Martitegui y Moria Casán.

La influencer había generado elogios, memes y comentarios por su imagen inspirada en Germán Martitegui y Moria Casán, pero horas después mostró el proceso real y doloroso que implicó retirar la prótesis de látex que simulaba su cabeza sin pelo.

El crip viral de su participación en MasterChef Celebrity

El clip, publicado en TikTok y rápidamente viralizado, la muestra frente al espejo del baño con el maquillaje intacto y los aros dorados aún puestos, mientras intenta despegar el material adherido a su cuero cabelludo. A medida que avanza el procedimiento, la incomodidad se vuelve evidente. “Ay, ay… Dios. ¿Quién mier... me manda?”, se la escucha decir entre suspiros y gestos de dolor. Más adelante reconoce: “Chicos, estoy llorando del dolor de sacarme esto. De verdad. ¿Quién ver... me manda a que me guste tanto la perfo?”, y agrega: “No, quiero llorar, chicos, quiero llorar… Ah, qué dolor”.

La publicación generó una ola de comentarios. Algunas personas intentaron aportar soluciones técnicas y recomendaron el uso de productos profesionales. “Con algún óleo, amor. Nunca así, el látex se adhiere mucho. Hay productos específicos para su retiro”, escribió una usuaria que afirmó ser especialista en efectos especiales. Otras respuestas eligieron el humor y aludieron al jurado del programa: “¿Cómo hará Martitegui para ponerse eso todos los días?”, consultó una seguidora, mientras que varios repitieron la frase “¿Quién te mandó?” como guiño al propio video.

Durante la gala, Gonet había aclarado que no se trataba de un rapado real sino de una pelada postiza creada como homenaje a Germán Martitegui y a Moria Casán, con referencia a la tapa del libro Memoria. También había sumado su habitual ironía al definirse como “la mezcla de esas dos personalidades con la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano”.

El festejo de Wanda Nara

En el estudio, la apuesta estética fue celebrada. Wanda Nara elogió su imagen con la frase: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”. Martitegui coincidió y señaló que “es muy difícil que una chica luzca sin pelo”, además de calificarla como “hermosa”. La performance también tuvo impacto en la competencia, ya que La Reini terminó en el balcón gracias a uno de los mejores platos de la noche.

El video posterior mostró el contraste entre la imagen televisiva y el trabajo físico que existe detrás de escena. Al compartir el dolor y la incomodidad del retiro de la prótesis, la influencer expuso una faceta menos visible del show y volvió a conectar con su audiencia desde una experiencia real.

