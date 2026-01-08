Un sacrificio: Sofía Gonet mostró el sufrimiento por su look viral en MasterChef Celebrity

La influencer había generado elogios, memes y comentarios por su imagen inspirada en Germán Martitegui y Moria Casán.

Sofía “La Reini” Gonet volvió a generar revuelo luego de su participación en una nueva gala de MasterChef Celebrity, cuando un video que ella misma difundió expuso el detrás de escena del impactante look rapado que había presentado en el estudio de Telefe.

image La influencer había generado elogios, memes y comentarios por su imagen inspirada en Germán Martitegui y Moria Casán, pero horas después mostró el proceso real y doloroso que implicó retirar la prótesis de látex que simulaba su cabeza sin pelo.

El crip viral de su participación en MasterChef Celebrity El clip, publicado en TikTok y rápidamente viralizado, la muestra frente al espejo del baño con el maquillaje intacto y los aros dorados aún puestos, mientras intenta despegar el material adherido a su cuero cabelludo. A medida que avanza el procedimiento, la incomodidad se vuelve evidente. “Ay, ay… Dios. ¿Quién mier... me manda?”, se la escucha decir entre suspiros y gestos de dolor. Más adelante reconoce: “Chicos, estoy llorando del dolor de sacarme esto. De verdad. ¿Quién ver... me manda a que me guste tanto la perfo?”, y agrega: “No, quiero llorar, chicos, quiero llorar… Ah, qué dolor”.

Sofi Gonet La Reini despidió con mucho cariño a su compañero de MasterChef Celebrity. web La publicación generó una ola de comentarios. Algunas personas intentaron aportar soluciones técnicas y recomendaron el uso de productos profesionales. “Con algún óleo, amor. Nunca así, el látex se adhiere mucho. Hay productos específicos para su retiro”, escribió una usuaria que afirmó ser especialista en efectos especiales. Otras respuestas eligieron el humor y aludieron al jurado del programa: “¿Cómo hará Martitegui para ponerse eso todos los días?”, consultó una seguidora, mientras que varios repitieron la frase “¿Quién te mandó?” como guiño al propio video.

Durante la gala, Gonet había aclarado que no se trataba de un rapado real sino de una pelada postiza creada como homenaje a Germán Martitegui y a Moria Casán, con referencia a la tapa del libro Memoria. También había sumado su habitual ironía al definirse como “la mezcla de esas dos personalidades con la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano”.