Masterchef presenta nuevos cambios en su programación: qué día se emitirá el especial

El equipo de Telefe promete un programa imperdible y realizaran una edición especial del reality,

Este sábado se emitirá el especial de Masterchef por Telefe.&nbsp;

Este sábado se emitirá el especial de Masterchef por Telefe. 

A diferencia de ocasiones anteriores que desde el canal tuvieron que reprogramar el día de gala de eliminación, por fechas festivas o partidos de futbol de la selección argentina, esta vez se agregará un día más esta semana a la emisión del programa. La misma será destinada a emitir una edición especial del reality, diseñada para los fanáticos que quieren saber qué pasa realmente detrás de cada plato, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Qué día se transmitirá el especial del programa

La emisión especial será este sábado, 10 de enero a las 21 horas. Masterchef Celebrity ocupará un lugar central en el prime time nocturno principalmente para competir con su rival, El Trece. Ambos canales líderes tendrán una gran disputa por quien lleva ventajas de rating este fin de semana.

Desde la producción prometen un programa imperdible de la mano de Wanda Nara, el prestigioso jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis, y Germán Martitegui. En el mismo, la conductora junto a los chef y los propios participantes van a reaccionar a lo mejor y lo peor de la semana.

A diferencia de las galas tradicionales, la emisión será en vivo. Wanda y el jurado darán su opinión de los momentos más polémicos y divertidos de los últimos días.

Además, Telefe busca develar secretos dentro de la competencia. Los famosos romperán el silencio sobre las dificultades, los errores no detectados y las estrategias que nadie se animó a confesar frente al jurado.

El reality se transmite en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

