Folclore, festivales y amistad: dónde ver a Los Chimeno en la temporada de verano mendocino

Las peñas los conocen bien. Los patios, las plazas y los auditorios también. Los Chimeno encaran el verano cuyano fieles a una identidad que construyeron a lo largo de los años y que hoy funciona casi como una marca registrada: la de una banda profundamente ligada al oído de los mendocinos, con un repertorio pensado para el baile, el encuentro y la celebración. Con varias presentaciones confirmadas para la temporada, el grupo nos adelanta qué tienen preparado.

"Yo creo que una de las características que tiene el grupo es que somos festivaleros, somos así, peñeros", asume Ricardo, quien integra la banda junto a su hermano Juan Pío Chimeno y Pablo Calderón. "Salen algunas canciones, entran otras, cambiamos algunas cosas del show, pero básicamente es el mismo: es un repertorio festivalero, para la familia, para los amigos. Esa es nuestra bandera”, describe sobre las presentaciones que se vienen.

Para la primera faltan apenas algunas horas, ya que la gira veraniega empieza este domingo 11 de enero en el Festival del Melón y la Sandía de Lavalle , donde también actuará Jorge Rojas.

¿Qué balance hacen del año que pasó y qué proyectos tienen para este año? "El año que pasó considero que fue muy bueno a nivel trabajo: trabajamos muchísimo", resume con alegría. "Siempre tenemos un buen flujo de trabajo en Mendoza. Teníamos algunos proyectos que se pincharon por algunas cosas. Está todo bien igual, aunque nos tiraron para atrás un poquito. A pesar de eso, digo, tuvimos muchísimo trabajo."

De acá en más, nos adelanta que tienen pensado "grabar algunas cositas" en este 2026. "De hecho, ayer estuvimos maquetando algunas cosas para ver cómo van a quedar. Estuvimos toda la tarde en la sala de grabación de uno de los chicos, de uno de los técnicos nuestros. Y bueno, esos proyectos pasan para este año: peñas, unas canciones nuevas, videoclips".

-Son uno de los grupos de folclore más activos en el territorio mendocino. ¿Cómo se hace para lograr mantener la vigencia con el público que suele verlos seguido?

- ¡No sé! (ríe) Sentimos que hay una conexión muy grande entre el público y nosotros, de toda la provincia, te diría. A San Juan también, cuando vamos nos sucede algo similar. Pero acá, en territorio mendocino, no sé, pareciera que somos como amigos. Pero sí, hay una conexión importante entre el público y nosotros. Nos gusta mucho, disfrutamos muchísimo, la verdad que la pasamos muy bien. Pero no sé qué es lo que hace que esa magia exista, no sabría decirte, pero sucede.

-Hoy pareciera que todo pasa por lo inmediato y lo digital, ¿qué importancia le dan ustedes al vivo y al contacto cercano?

- Bueno, quizá esto se relaciona con lo anterior. Para nosotros, la verdad, es importante. Nosotros venimos de otra época, ¿no? Ya hace más de 28 años que estamos con el grupo, entonces pertenecemos a la época anterior, donde el contacto físico y el vivo era lo más importante. Yo creo que es por ahí. De hecho, considero que estamos teniendo poca presencia en cuanto a lo digital. Y ese es uno de los proyectos para este año también: meternos más en todas esas cosas, para estar más actualizados o para llegar a que más gente conozca la música nuestra. Pero sí, es importante el vivo, el contacto con la gente. Lo vemos totalmente necesario.

image

- La gran sorpresa del 2025 para el folclore quizás sean las sesiones de "Falklore", que llevaron este género a nuevas audiencias. ¿Pudieron verlas y formarse una opinión de este experimento?

- ¡Sin dudas ha sido importante! Ese formato funciona muy bien, no solamente en ese programa: hay otros programas similares. Funciona todo lo que es más espontáneo: alrededor de una mesa, conversando, charlando tal cual somos todos, mostrarse de una forma más natural, me parece. Experimentando entre cantantes folclóricos y de rock, mostrando sus vivencias, sus errores, sus cosas. Sin duda ha sido una pegada para el folclore, donde se han mezclado experiencias y vivencias más tradicionales, de la mano del Chaqueño o de Soledad, con el chico este que es un fenómeno: Milo J. Me parece que ha sido muy buena la experiencia, la veo súper positiva. No he visto muchas cosas: más que nada los reels que todo el tiempo te van apareciendo en las redes, pero sí me parece fabuloso todo lo que he visto.

Gira de verano de Los Chimeno

El calendario comenzará este mismo 11 de enero en Lavalle, con el emblemático Festival del Melón y la Sandía. La ruta continuará durante todo el mes de enero con paradas obligatorias en la Peña Folclórica de Guaymallén el día 17 y en San Carlos el 24, donde habrá otra peña en el anfiteatro Neyú Mapú. Para cerrar el primer mes del año, el 31 de enero el escenario se trasladará a Tunuyán para celebrar el Festival de la Tonada.

Febrero no perderá el ritmo, iniciando el 1 de febrero en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo. La gira también llegará a La Paz el 6 de febrero, en el marco del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, finalizando el recorrido —según el cronograma actual, al que se podrían sumar más fechas— el 15 de febrero con una propuesta diferente: la Peña Sunset en Tunuyán.