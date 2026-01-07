Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

La edición 2026 contará con una grilla de primer nivel, encabezada por referentes del folklore y la música popular argentina comoAbel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo, entre muchos otros.
Además, el festival volverá a abrirle espacio al cuarteto, género emblemático de Córdoba, con presentaciones de La K’onga, Ulises Bueno, Q’Lokura y Dale Q’Va, consolidando la diversidad musical que caracteriza a Jesús María.
Festival de Jesús María 2026: grilla completa día por día
Jueves 8 de enero
Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Damián Córdoba – Nati Pastorutti – Decime Chango – Bien Argentino
Viernes 9 de enero
Los Palmeras – Q’Lokura – Los 4 de Córdoba – Ángelo Aranda – Lautaro Rojas – Di Fer Palacio
Sábado 10 de enero
AbelPintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Lázaro Caballero – Christian Herrera – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis – La T y La M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepianco – Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavídez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra – La K’onga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad – El Indio Lucio Rojas – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Orellana Lucca – Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino – El Loco Amato – Las Voces de Orán – Cabales y Canto 4 – Los Alonsitos – Loy Carrizo