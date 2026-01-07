Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

En su 60° edición se presentarán músicos del folclore, cuarteto y géneros populares: Soledad Pastorutti, Abel Pintos y La K´onga, entre otros.

Este jueves 8 de enero arranca en Córdoba el Festival Nacional de Jesús María 2026

Este jueves 8 de enero arranca una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. En su 60ª edición, y durante once noches, el escenario principal recibirá a figuras consagradas del género que le da nombre, el cuarteto y la música popular, en un espacio histórico que vio nacer a artistas que luego alcanzaron proyección nacional e internacional.

La grilla de Jesús María 2026 La edición 2026 contará con una grilla de primer nivel, encabezada por referentes del folklore y la música popular argentina como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo, entre muchos otros.

Además, el festival volverá a abrirle espacio al cuarteto, género emblemático de Córdoba, con presentaciones de La K’onga, Ulises Bueno, Q’Lokura y Dale Q’Va, consolidando la diversidad musical que caracteriza a Jesús María.

La grilla del festival más importante de Córdoba y del folclore a nivel nacional en Jesús María. Festival de Jesús María 2026: grilla completa día por día Jueves 8 de enero

Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Damián Córdoba – Nati Pastorutti – Decime Chango – Bien Argentino