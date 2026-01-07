7 de enero de 2026 - 12:10

Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

En su 60° edición se presentarán músicos del folclore, cuarteto y géneros populares: Soledad Pastorutti, Abel Pintos y La K´onga, entre otros.

Este jueves 8 de enero arranca en Córdoba el Festival Nacional de Jesús María 2026

Este jueves 8 de enero arranca en Córdoba el Festival Nacional de Jesús María 2026

La grilla de Jesús María 2026

La edición 2026 contará con una grilla de primer nivel, encabezada por referentes del folklore y la música popular argentina como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo, entre muchos otros.

Además, el festival volverá a abrirle espacio al cuarteto, género emblemático de Córdoba, con presentaciones de La K’onga, Ulises Bueno, Q’Lokura y Dale Q’Va, consolidando la diversidad musical que caracteriza a Jesús María.

Festival de Jesús María 2026: grilla completa día por día

Jueves 8 de enero

Jairo Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Damián Córdoba – Nati Pastorutti – Decime Chango – Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los PalmerasQ’Lokura – Los 4 de Córdoba – Ángelo Aranda – Lautaro Rojas – Di Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero – Christian Herrera – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis – La T y La M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepianco – Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavídez

Miércoles 14 de enero

Luciano PereyraLa K’onga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad – El Indio Lucio Rojas – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Orellana Lucca – Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino – El Loco Amato – Las Voces de Orán – Cabales y Canto 4 – Los Alonsitos – Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas – Ahyre – Cazzu – Ulises Bueno – Guitarreros – La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños – Raly Barrionuevo – Dúo Coplanacu – DesaKta2 – Flor Paz – Simón Aguirre

