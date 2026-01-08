Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, jueves 8 de enero, y dónde verlo online

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María empieza este jueves 8 de enero en un marco de mucha expectativa y miles de espectadores en el anfiteatro José Hernández.

Empieza el Festival de Jesús María 2026: la grilla de artistas día por día

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen en la grilla 2026 consagrados como El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo, Los Manseros Santiagueños, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Los Nocheros , pero hay apertura a la nueva camada encabezada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Campedrinos , por ejemplo.

Por el lado de la cumbia se presentarán Los Palmeras, Ke Personajes y La T y la M . Gran participación también tendrá el cuarteto, gracias a La Konga, Q’ Lokura, Los Herrera, Desakt2, LBC y Euge Quevedo.

Una revelación de este año en Jesús María será Cazzu , la cantante de trap que el año pasado sorprendió con un álbum de fusión de ritmos folclóricos titulado "Latinaje".

La Televisión Pública transmitirá en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina” , hasta las 3 de la madrugada.

Jairo canta el 8 de enero en Jesús María 2026

Jairo, el hombre del romanticismo

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba y Cadena 3.

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los nombradores del Alba, Nati Pastorutti, Damián Córdoba, Decime Chango y Bien Argentino.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

Q' Lokura vuelve a Mendoza Q' Lokura

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Soledad Pastorutti cumple 41 años este 12 de octubre (Instagram) Soledad Pastorutti cantará el 15 de enero en Jesús María 2026

-Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Luciano Pereyra (press 1) Luciano Pereyra

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.