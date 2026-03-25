Ricky Martin lanzará una nueva versión de "Vuelve" con Tini y Los Ángeles Azules: cuándo estará disponible

El clásico de Ricky Martin sonará nuevamente en versión de cumbia, a cargo de la banda mexicana. La lanza este jueves.

La nueva versión de “Vuelve ”, una de las baladas más emblemáticas en la carrera de Ricky Martin, ya tiene fecha de lanzamiento y un primer adelanto audiovisual que anticipa un cambio de rumbo estético y sonoro. En esta oportunidad, el artista puertorriqueño se asocia con Tini Stoessel y el grupo mexicano Los Ángeles Azules para reinterpretar el clásico de 1998 en clave de cumbia.

El anuncio oficial se produjo tras varios meses de especulaciones. En las últimas horas, Los Ángeles Azules difundieron en sus redes sociales un breve anticipo del videoclip, de poco más de 30 segundos, en el que se observan cambios de vestuario, una estética festiva y escenas de celebración.

Embed - Ricky Martin - Vuelve (Video Oficial) La colaboración representa una apuesta por la fusión de géneros y audiencias. La canción, que en su versión original se consolidó como una balada pop de gran repercusión a fines de los años noventa, adopta ahora los ritmos característicos de la cumbia mexicana, con arreglos de percusión y metales. En ese sentido, el aporte de Los Ángeles Azules —referentes del género a nivel internacional— resulta central en la construcción del nuevo sonido.

image El lanzamiento de esta nueva versión de “Vuelve” está previsto para este 26 de marzo, según informaron los propios artistas.

El relanzamiento se inscribe en un proyecto más amplio de Ricky Martin, orientado a regrabar parte de su repertorio en colaboración con artistas de distintas generaciones. La iniciativa busca revitalizar canciones que marcaron su trayectoria y acercarlas a nuevas audiencias.