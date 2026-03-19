Estalló el entorno de Emilia Mernes: cuál fue el gesto que desató su conflicto con Tini Stoessel

El detonante fue un movimiento en Instagram que encendió la atención de los fanáticos y abrió una cadena de especulaciones sobre un quiebre en vínculos personales.

Según trascendió, Tini dejó de seguir a Emilia en redes sociales, un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente fue interpretado como señal de distanciamiento . La reacción digital no quedó ahí: con el correr de las horas, otros nombres se sumaron a la lista, lo que amplificó el conflicto y lo trasladó al centro de la conversación pública.

Entre quienes también dejaron de seguir a la cantante aparece Antonela Roccuzzo , lo que elevó el nivel de exposición del caso. La situación habría tomado impulso tras una cena compartida entre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Tini , un encuentro que, según versiones, reconfiguró alianzas y distancias.

La polémica sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Yanina Latorre , quien vinculó el malestar a un episodio ocurrido tras la consagración de la Argentina en el Mundial de Qatar.

“Las botineras odian a Emilia Mernes”, adelantó, para luego profundizar sobre el origen de ese rechazo. Según su relato, todo se habría iniciado en una celebración privada organizada tras el título mundial, donde convivieron jugadores, familiares y parejas.

El gesto que habría generado incomodidad

De acuerdo a esa versión, la presencia de Emilia en ese evento no fue bien recibida. “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, explicó Latorre. Luego apuntó directamente a la cantante: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

La periodista también hizo referencia al impacto de su llegada en ese contexto: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”.