Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

Este miércoles los participantes de Gran Hermano 2026 disfrutaron de la presencia de Catriel y Paco Amoroso , quienes ingresaron a la casa más famosa del país para adelantar su próximo disco: Free Spirits, que desde este jueves se encuentra disponible para escuchar.

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Mientras los 12 jugadores se preparaban para una actividad de yoga en la arena , los músicos ingresaron a la casa más famosa del país por el sector del jardín.

Vistiendo conjuntos de color blanco con detalles grises, los artistas recorrieron las instalaciones antes de encontrarse con los participantes . Durante su paso por las habitaciones, bromearon sobre el orden y el aroma del lugar, destacando que los jugadores "se están volviendo locos" por el encierro y que eso se "olía" en el aire.

Uno de los momentos más destacados de la visita ocurrió cuando el dúo decidió entrar al confesionario. Sentados en el icónico sillón, Catriel aprovechó para realizar una parodia de la dinámica del reality que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Embed - Sorpresa en la casa: Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano a cantar para los participantes

“Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, expresó el músico y sumó: “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado”.

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Tras su paso por el confesionario, los artistas se dirigieron a la arena. Allí, los participantes los esperaban con los ojos vendados, siguiendo las instrucciones de la producción, hasta que la voz de Gran Hermano anunció formalmente su ingreso.

Un mensaje de conexión y espiritualidad

Al descubrirse los ojos, los jugadores recibieron a los músicos con abrazos y saltos. Paco Amoroso aprovechó el encuentro para presentar material de su próximo trabajo discográfico, titulado Free Spirits y pedirles un momento de introspección.

“Es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten. Sé que están jugando y luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos y la pasemos bien”, apuntó el cantante.

Por su parte, Catriel reforzó esta idea instando a los competidores a "liberar su espíritu", a pesar de las rispideces lógicas de la convivencia. El encuentro culminó con todos los participantes bailando en una ronda en el centro de la arena.