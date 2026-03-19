19 de marzo de 2026 - 09:49

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

El dúo ingreso de visita al reality y dentro del confesionario lanzaron una indirecta a la artista para defender la industria musical.

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y aprovecharon para criticar a Emilia Mernes

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Este miércoles los participantes de Gran Hermano 2026 disfrutaron de la presencia de Catriel y Paco Amoroso, quienes ingresaron a la casa más famosa del país para adelantar su próximo disco: Free Spirits, que desde este jueves se encuentra disponible para escuchar.

Leé además

Catalina Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para saldar una deuda con un concursante.

Cata Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para cumplir una fantasía pendiente: ¿le dieron el visto bueno?

Por Agustín Zamora
La vuelta de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano.

"Sé que va a pasar": Catalina Gorostidi confesó la fantasía que tiene con un participante de Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos

Mientras los 12 jugadores se preparaban para una actividad de yoga en la arena, los músicos ingresaron a la casa más famosa del país por el sector del jardín.

Vistiendo conjuntos de color blanco con detalles grises, los artistas recorrieron las instalaciones antes de encontrarse con los participantes. Durante su paso por las habitaciones, bromearon sobre el orden y el aroma del lugar, destacando que los jugadores "se están volviendo locos" por el encierro y que eso se "olía" en el aire.

Embed - Sorpresa en la casa: Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano a cantar para los participantes

El paso por el confesionario y la "nominación" de Ca7riel

Uno de los momentos más destacados de la visita ocurrió cuando el dúo decidió entrar al confesionario. Sentados en el icónico sillón, Catriel aprovechó para realizar una parodia de la dinámica del reality que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, expresó el músico y sumó: “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por envica (@envica.info)

Tras su paso por el confesionario, los artistas se dirigieron a la arena. Allí, los participantes los esperaban con los ojos vendados, siguiendo las instrucciones de la producción, hasta que la voz de Gran Hermano anunció formalmente su ingreso.

Un mensaje de conexión y espiritualidad

Al descubrirse los ojos, los jugadores recibieron a los músicos con abrazos y saltos. Paco Amoroso aprovechó el encuentro para presentar material de su próximo trabajo discográfico, titulado Free Spirits y pedirles un momento de introspección.

“Es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten. Sé que están jugando y luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos y la pasemos bien”, apuntó el cantante.

Por su parte, Catriel reforzó esta idea instando a los competidores a "liberar su espíritu", a pesar de las rispideces lógicas de la convivencia. El encuentro culminó con todos los participantes bailando en una ronda en el centro de la arena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jack Black se sumó al nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso.

Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron un tema con Jack Black y anunciaron su nuevo disco

Tras ganar el Óscar a Mejor Canción y Mejor Película Animada, Netflix prepara una gira mundial con K-Pop Demon Hunters

La gira global de K-Pop Demon Hunters que impulsa Netflix para exprimir cada centavo

netflix estrena peaky blinders: the immortal man, el cierre definitivo de la saga de los shelby

Netflix estrena "Peaky Blinders: The Immortal Man", el cierre definitivo de la saga de los Shelby

Netflix canceló su servicio en varios modelos de televisores y celulares.

En qué televisores y celulares dejó de funcionar Netflix: la lista de equipos que ya no son compatibles