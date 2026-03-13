13 de marzo de 2026 - 18:55

Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron un tema con Jack Black y anunciaron su nuevo disco

El dúo argentino presentó “Goo Goo Ga Ga”, una canción que mezcla bossa nova y humor junto al actor estadounidense.

Jack Black se sumó al nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso.

Jack Black se sumó al nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El dúo argentino integrado por Ca7riel y Paco Amoroso volvió a escena con “Goo Goo Ga Ga”, una nueva canción en colaboración con el actor y músico estadounidense Jack Black.

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El tema funciona como segundo adelanto del próximo disco del dúo y propone una mezcla de estilos que incluye ritmos de bossa nova, junto a una letra que reflexiona con humor sobre el deseo de recuperar la juventud.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso, Jack Black - Goo Goo Ga Ga

Una colaboración con humor y referencias infantiles

En la canción, Jack Black participa con sonidos y expresiones que remiten al lenguaje de los bebés, mientras que hacia el final del tema también canta algunas frases en español.

El videoclip refuerza ese tono lúdico: los músicos y el actor aparecen caracterizados como bebés, jugando y aprendiendo a caminar tras someterse a un supuesto tratamiento de rejuvenecimiento acompañado de una reconfiguración cerebral.

A pocas horas de su estreno, el tema ya se ubicó entre las principales tendencias de YouTube, consolidándose como el sucesor del single anterior del dúo, “Hasta Jesús tuvo un mal día”, en el que habían colaborado con Sting.

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron un tema con Jack Black
Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron un tema con Jack Black.

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron un tema con Jack Black.

El anuncio de su nuevo álbum

Junto con el lanzamiento del single, Ca7riel y Paco Amoroso también anunciaron su próximo disco, titulado Free Spirits, que será publicado el 19 de marzo. Al presentar el proyecto, los artistas destacaron el proceso creativo detrás del álbum.

“Fueron los años más locos de nuestras vidas y este disco refleja mucho de lo que atravesamos. Es complejo, divertido, honesto, tiene un poco de todo. El mejor que hicimos hasta ahora. Estamos felices de compartirlo con ustedes y de poder tocarlo en muchas partes del mundo este año. Nos vemos pronto”, señalaron.

La portada de su nuevo disco
La portada de su nuevo disco.

La portada de su nuevo disco.

El lanzamiento marcará una nueva etapa musical para el dúo, que en los últimos años consolidó su proyección internacional con colaboraciones con artistas de distintos géneros.

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