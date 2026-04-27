Con 120 minutos en Netflix: el thriller indio basado en un atentado real que arrasa en el ranking global

La película india, dirigida por Arun Gopalan, recrea el ataque con coche bomba ocurrido en Nueva Delhi en 2012 y se encuentra entre lo más visto del año.

Netflix sumó a su catálogo Teherán, un thriller de espionaje indio que rápidamente escaló posiciones en el ranking global. La trama sigue a un oficial de la Célula Especial de Delhi que investiga un atentado terrorista. A medida que avanza, descubre una red de conspiraciones internacionales que involucra a diplomáticos de Israel e Irán.

El protagonista, interpretado por John Abraham, encarna a Rajeev Kumar, un policía que queda atrapado en medio de conflictos geopolíticos tras una explosión letal. Su personaje debe navegar una red de espionaje donde los diplomáticos israelíes juegan un rol central. La película no solo ofrece persecuciones, sino que también examina la presión psicológica sobre los oficiales de campo durante sus investigaciones.

image El atentado real de 2012 que inspiró la trama de Teherán La producción se basa en un episodio verídico ocurrido en febrero de 2012 en la ciudad de Nueva Delhi. En aquel entonces, un ataque con coche bomba dejó varios heridos y desató una investigación de seguridad de alto nivel. La película utiliza este hecho como punto de partida para construir un relato de suspenso y acción que dura exactamente dos horas.

El director Arun Gopalan logra capturar la crudeza de las escenas de acción, lo que exige una atención constante por parte del espectador. A diferencia de otras producciones de ficción pura, esta obra de Netflix profundiza en una conspiración secreta que amenaza con destruir la paz mundial. El guion entrelaza con precisión los intereses diplomáticos internacionales con la sacrificada labor de las fuerzas de seguridad indias en el terreno.

El reparto principal cuenta con figuras destacadas de la industria india, incluyendo a Neeru Bajwa y Manushi Chhillar. Sus personajes acompañan el ascenso de una tensión narrativa que no da respiro durante todo el metraje. La crítica ha elogiado la capacidad de la cinta para equilibrar el entretenimiento masivo con un trasfondo histórico complejo que sigue resonando en la política internacional actual.