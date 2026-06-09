El drama romántico de Netflix basado en un best seller: imposible no llorar con esta historia en menos de 2 horas

Netflix busca llevar a sus espectadores al extremo del llanto con el nuevo drama romántico, que combina tragedia y secretos del pasado en menos de dos horas. Basada en una novela que fue un fenómeno editorial , la producción engancha por su carga emocional y su estética oscura.

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"El fabricante de lágrimas" es una película italiana inspirada en el best seller de Erin Doom. En 1 hora y 45 minutos, desarrolla una historia intensa que mezcla romance, drama y misterio sin perder ritmo.

El drama de Netflix: "El fabricante de lágrimas".

El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas".

La protagonista es Nica Diver, una adolescente que pierde a sus padres y crece en Sunnycreek, un orfanato marcado por el abandono , el maltrato y una inquietante leyenda sobre un misterioso artesano capaz de fabricar las lágrimas y los miedos más profundos de las personas.

Durante su infancia conoce a Rigel Wilde, un joven reservado y enigmático con quien desarrolla un vínculo tan complejo como inevitable. Ambos cargan heridas emocionales difíciles de sanar, aunque sus caminos parecen destinados a cruzarse una y otra vez.

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La historia cambia cuando una familia decide adoptarlos y compartir el mismo hogar. Lo que comienza como una convivencia incómoda termina transformándose en una relación atravesada por el amor, los traumas del pasado y la necesidad de encontrar una nueva oportunidad para ser felices.

Un romance juvenil cargado de emociones

Lejos de las clásicas comedias románticas, la película explora temas como el abandono, la violencia institucional, la culpa y la reparación emocional, mientras construye una historia de amor marcada por las cicatrices de la infancia.

El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas". El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas". gentileza

Con una fotografía cuidada y una ambientación melancólica, la producción apuesta por un tono oscuro que potencia cada uno de los conflictos de sus protagonistas y convierte a la emoción en el eje central del relato.

La película está protagonizada por Caterina Ferioli, quien interpreta a Nica, y Simone Baldasseroni, encargado de dar vida a Rigel. El reparto se completa con Roberta Rovelli, Orlando Cinque, Eco Andriolo y otros actores italianos que acompañan la evolución de los personajes.