9 de junio de 2026 - 13:29

El drama romántico de Netflix basado en un best seller: imposible no llorar con esta historia en menos de 2 horas

La historia sigue a dos jóvenes huérfanos que finalmente consiguen ser adoptados, pero el pasado insiste en encontrarlos.

Netflix y un drama romántico con el que es imposible no llorar.&nbsp;

Netflix y un drama romántico con el que es imposible no llorar. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La serie de Netflix que todos están viendo por su tratamiento explícito del bullying

Apenas 10 capítulos: la serie coreana de Netflix que todos están viendo por su tratamiento explícito del bullying
El nuevo drama disponible en HBO Max.

Apenas 8 capítulos: la peculiar serie de drama y romance ambientada en Polonia que llegó a HBO Max

"El fabricante de lágrimas" es una película italiana inspirada en el best seller de Erin Doom. En 1 hora y 45 minutos, desarrolla una historia intensa que mezcla romance, drama y misterio sin perder ritmo.

El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas".
El drama de Netflix:

El drama de Netflix: "El fabricante de lágrimas".

"El fabricante de lágrimas", el terrible drama de Netflix

La protagonista es Nica Diver, una adolescente que pierde a sus padres y crece en Sunnycreek, un orfanato marcado por el abandono, el maltrato y una inquietante leyenda sobre un misterioso artesano capaz de fabricar las lágrimas y los miedos más profundos de las personas.

Durante su infancia conoce a Rigel Wilde, un joven reservado y enigmático con quien desarrolla un vínculo tan complejo como inevitable. Ambos cargan heridas emocionales difíciles de sanar, aunque sus caminos parecen destinados a cruzarse una y otra vez.

Embed - THE TEARSMITH | Official Trailer | Netflix

La historia cambia cuando una familia decide adoptarlos y compartir el mismo hogar. Lo que comienza como una convivencia incómoda termina transformándose en una relación atravesada por el amor, los traumas del pasado y la necesidad de encontrar una nueva oportunidad para ser felices.

Un romance juvenil cargado de emociones

Lejos de las clásicas comedias románticas, la película explora temas como el abandono, la violencia institucional, la culpa y la reparación emocional, mientras construye una historia de amor marcada por las cicatrices de la infancia.

El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas".
El drama de Netflix está basado en el bestseller

El drama de Netflix está basado en el bestseller "El fabricante de lágrimas".

Con una fotografía cuidada y una ambientación melancólica, la producción apuesta por un tono oscuro que potencia cada uno de los conflictos de sus protagonistas y convierte a la emoción en el eje central del relato.

La película está protagonizada por Caterina Ferioli, quien interpreta a Nica, y Simone Baldasseroni, encargado de dar vida a Rigel. El reparto se completa con Roberta Rovelli, Orlando Cinque, Eco Andriolo y otros actores italianos que acompañan la evolución de los personajes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué sucederá con la fortuna del Indio Solari: uno de los patrimonios artísticos más importantes del rock argentino.

Quiénes heredarán la fortuna y los derechos de la obra del Indio Solari

Por Redacción Espectáculos
El nuevo documental de Netflix sobre un hombre acusado de asesinar a su esposa e hijo.

Netflix tiene un impactante documental sobre un hombre condenado por matar a su familia y la prueba que lo cambió todo

Por Redacción Espectáculos
HBO Max contó cuánto durará el primer capítulo de La Casa del Dragón.

Casi una película: HBO Max reveló cuánto durará el primer capítulo de la temporada 3 de "La Casa del Dragón"

Por Redacción Espectáculos
Netflix elimina una saga de películas clave: hasta cuándo se puede ver

Dolor para los fans: se va de Netflix una influyente saga sobre el más famoso superhéroe

Por Redacción Espectáculos