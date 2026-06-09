9 de junio de 2026 - 11:06

Apenas 10 capítulos: la serie coreana de Netflix que todos están viendo por su tratamiento explícito del bullying

El K-drama coreano consta de diez capítulos y muestra las consecuencias de llevar al extremo el acoso escolar.

La serie de Netflix que todos están viendo por su tratamiento explícito del bullying

La serie de Netflix que todos están viendo por su tratamiento explícito del bullying

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Así aprenderás" es el nuevo K-drama que llegó a la plataforma con diez episodios. Su atractivo es que en lugar de centrarse únicamente en las víctimas, la producción explora cómo las instituciones responden cuando el acoso escolar alcanza niveles extremos y los mecanismos habituales dejan de funcionar.

"Así aprenderás" la nueva serie coreana de Netflix sobre bullying.

"Así aprenderás" la nueva serie coreana de Netflix sobre bullying.

"Así aprenderás", la serie coreana que llegó a Netflix

La historia sigue a una ficticia Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores, un organismo estatal creado para intervenir cuando los conflictos escolares se vuelven peligrosos y exceden cualquier protocolo educativo.

Embed - Así aprenderás | Tráiler oficial | Netflix

Su misión consiste en actuar en casos donde estudiantes, padres o incluso docentes generan situaciones de violencia extrema dentro de las instituciones. Sin embargo, los métodos utilizados por este equipo están lejos de ser convencionales y abren un debate permanente sobre los límites entre la justicia y la venganza.

Cada episodio presenta un nuevo caso de bullying o abuso de poder dentro del ámbito escolar, mostrando cómo las víctimas quedan atrapadas en un sistema que no logra protegerlas y cómo este grupo especializado decide intervenir con medidas contundentes.

El elenco y el equipo detrás de la producción

El elenco de "Así aprenderás"
El elenco de

El elenco de "Así aprenderás"

La serie está dirigida por Hong Jong-chan, reconocido por trabajos como “Juvenile Justice” y “Her Private Life”, mientras que el guion fue escrito por Lee Nam-kyu, responsable de “Daily Dose of Sunshine”.

El reparto principal está integrado por Kim Moo-yul, Lee Sung-min, Jin Ki-joo y Pyo Ji-hoon, quienes interpretan a los integrantes de la oficina especial encargada de intervenir en los casos más graves de violencia escolar.

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