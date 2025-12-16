Con 14 capítulos: el imperdible K-Drama romántico que está entre lo más visto de Netflix

“Beso dinamita” engancha desde el primer capítulo con situaciones desopilantes, diálogos rápidos y momentos cargados de ternura, funciona como un respiro dentro de la oferta habitual del género.
“Beso dinamita”, el K-Drama romántico del momento en Netflix
La historia sigue a Ha-eun, una estudiante universitaria brillante pero caótica, cuya rutina da un giro inesperado cuando se cruza con Jin-hwan, un joven atleta famoso, talentoso y con un carácter tan explosivo como su popularidad. El primer encuentro no podría ser peor, pero ese choque marca el inicio de una relación imposible de evitar.
Entre el campus, los entrenamientos, malentendidos y secretos que salen a la luz, ambos protagonistas se ven obligados a compartir más tiempo del que imaginaban. Lo que empieza como una rivalidad incómoda se transforma, poco a poco, en una atracción intensa que crece sin apuro, pero con una tensión romántica constante.
Embed - Beso dinamita | CLIP OFICIAL | Netflix
"Beso dinamita" cuenta con un elenco joven que aporta frescura y una química clave para el tono romántico de la historia. La serie está protagonizada por Kim So-hyun en el rol de Ha-eun, una estudiante universitaria inteligente y caótica, y por Ji-hoon como Jin-hwan, el atleta carismático y temperamental. A ellos se suma un sólido reparto secundario que incluye a Lee Jae-in, Park Min-jae y Choi Woo-sung, quienes encarnan a amigos, rivales y confidentes que aportan humor, conflictos y ternura a lo largo de la trama.
La dirección está a cargo de Han Joon-hee, reconocido por su habilidad para equilibrar comedia y emoción en historias de ritmo ágil, mientras que la producción corre por cuenta de Studio Dragon, una de las compañías más influyentes de la industria audiovisual surcoreana.