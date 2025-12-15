Se disfraza para sobrevivir: la nueva película navideña de Netflix sobre una mujer en aprietos

Netflix dedicó diciembre a subir, en gran medida, películas navideñas con historias de todo tipo. Sin embargo, la que despertó curiosidad y es la más vista por los usuarios de la plataforma tiene un particular giro en su trama: una mujer debe disfrazarse de Papá Noel para sobrevivir.

“El secreto de Santa” es una comedia romántica ambientada en la nieve que mezcla enredos, romance y espíritu festivo. Hasta ahí parece la típica película festiva , pero hay un factor clave que la lleva al trabajo menos pensado para poder juntar dinero.

Dirigida por Mike Rohl y con guion de Ron Oliver y Carley Smale, el filme dura alrededor de 90 minutos y reúne todos los elementos clásicos del cine navideño: paisajes nevados, villancicos, situaciones cómicas y momentos emotivos.

La historia sigue a Taylor Jacobson, una madre soltera que atraviesa un momento económico complicado justo cuando su hija es aceptada en un exclusivo campamento de snowboard en una estación de esquí.

Desesperada por conseguir dinero, y con la ayuda de sus amigos, Taylor idea un plan poco convencional: disfrazarse de Papá Noel para conseguir un trabajo de temporada en el resort.

Embed - El secreto de Santa | Tráiler oficial | Netflix

Todo parece ir bien hasta que conoce a Matthew, el gerente del lugar. Entre ellos surge una fuerte conexión, pero el gran problema es evidente: Taylor esconde un secreto que podría arruinar tanto su empleo como la posibilidad de un romance real. La película se desarrolla en el Sun Peaks Resort. La locación existe de verdad y está ubicada en British Columbia (Canadá). Allí también se filmó casi toda la producción.

El reparto lo lidera Alexandra Breckenridge como Taylor y la secundan Ryan Eggold en la piel del gerente. Además, actúan Tia Mowry y Madison MacIsaac.