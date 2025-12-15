15 de diciembre de 2025 - 13:53

Se disfraza para sobrevivir: la nueva película navideña de Netflix sobre una mujer en aprietos

Ella es madre soltera y hará lo que sea para cumplir el sueño de su hija en época de fiestas. En el camino conocerá al amor de su vida.

La nueva película navideña de Netflix.

La nueva película navideña de Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La película de amor que la rompe en Netflix.

Critica al dinero en el amor: la nueva película en Netflix que dura apenas 80 minutos y muestra lo más deseado

Por Redacción Espectáculos
Netflix estrenó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis.

Netflix sumó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis antes de su enfermedad

Por Redacción Espectáculos

“El secreto de Santa” es una comedia romántica ambientada en la nieve que mezcla enredos, romance y espíritu festivo. Hasta ahí parece la típica película festiva, pero hay un factor clave que la lleva al trabajo menos pensado para poder juntar dinero.

La nueva película navideña de Netflix.
La nueva película navideña de Netflix.

La nueva película navideña de Netflix.

Dirigida por Mike Rohl y con guion de Ron Oliver y Carley Smale, el filme dura alrededor de 90 minutos y reúne todos los elementos clásicos del cine navideño: paisajes nevados, villancicos, situaciones cómicas y momentos emotivos.

De qué va la película “El secreto de Santa”

La historia sigue a Taylor Jacobson, una madre soltera que atraviesa un momento económico complicado justo cuando su hija es aceptada en un exclusivo campamento de snowboard en una estación de esquí.

Desesperada por conseguir dinero, y con la ayuda de sus amigos, Taylor idea un plan poco convencional: disfrazarse de Papá Noel para conseguir un trabajo de temporada en el resort.

Embed - El secreto de Santa | Tráiler oficial | Netflix

Todo parece ir bien hasta que conoce a Matthew, el gerente del lugar. Entre ellos surge una fuerte conexión, pero el gran problema es evidente: Taylor esconde un secreto que podría arruinar tanto su empleo como la posibilidad de un romance real. La película se desarrolla en el Sun Peaks Resort. La locación existe de verdad y está ubicada en British Columbia (Canadá). Allí también se filmó casi toda la producción.

El reparto lo lidera Alexandra Breckenridge como Taylor y la secundan Ryan Eggold en la piel del gerente. Además, actúan Tia Mowry y Madison MacIsaac.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

Por Agustín Zamora
Llega a Dinsye+ el nuevo documental de Taylor Swift.

Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Por Redacción Espectáculos
Netflix presentó la precuela de una exitosa película. 

Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

Por Redacción Espectáculos
Paramount se mete en la pelea con Netflix para adquirir Warner Bros.

Sigue la pelea por Warner Bros: Paramount hizo una oferta de más de U$D 100 mil millones y desafió a Netflix

Por Redacción Espectáculos