Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Tiene seis capítulos y muestra el detrás de escena de “The Eras Tour", la gira mundial con la que recorrió el mundo durante casi dos años.

Llega a Dinsye+ el nuevo documental de Taylor Swift.

Taylor Swift vuelve a ser trending topic global con el estreno de “The End of an Era”, la nueva serie documental que llega a Disney+. La producción, dividida en seis episodios, ofrece un a cceso exclusivo al detrás de escena de la gira más grande y ambiciosa de la carrera de la artista.

El documental recorre el tour desde su inicio en marzo de 2023 hasta diciembre de 2024, mostrando cómo se planificó cada show, cómo se construyeron las distintas eras musicales y de la vida de la artista y cuál fue el impacto emocional del fenómeno que batió récords en todo el mundo.

Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Disney+

Fecha de estreno de la serie de Taylor Swift

Disney+ confirmó que la serie se estrenará el viernes a la medianoche en Estados Unidos. Por la diferencia horaria, las fans de Argentina podrán ver los dos primeros capítulos desde las 5 de la mañana.

Además, el lanzamiento llega acompañado por otra producción esperada: “The Eras Tour: The Final Show”, la película que registra el concierto completo en Vancouver e incluye el set dedicado a “The Tortured Poets Department”, su anteúltimo disco.

El documental de Netflix

Taylor Swift ya cuenta en Netflix con un documental: “Miss Americana”, dirigido por Lana Wilson y estrenado en 2020. La película sigue a la artista durante un período clave de transformación personal y profesional, y muestra desde adentro cómo enfrenta la presión mediática, los conflictos con la industria musical y su decisión de involucrarse políticamente por primera vez.

Embed - MISS AMERICANA | Official Trailer | Netflix

El documental combina material íntimo, procesos creativos y momentos vulnerables que ayudan a comprender el cambio de etapa en la vida de la cantante. En él Swift revela cómo vivió la exposición desde la adolescencia, el impacto emocional de las críticas y los trastornos alimentarios que sufrió en silencio.

También muestra la creación de su álbum “Lover” y la reconstrucción de su identidad artística luego de años de polémicas públicas.

