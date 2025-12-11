Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Taylor Swift vuelve a ser trending topic global con el estreno de “The End of an Era” , la nueva serie documental que llega a Disney+ . La producción, dividida en seis episodios, ofrece un a cceso exclusivo al detrás de escena de la gira más grande y ambiciosa de la carrera de la artista.

El documental recorre el tour desde su inicio en marzo de 2023 hasta diciembre de 2024 , mostrando cómo se planificó cada show, cómo se construyeron las distintas eras musicales y de la vida de la artista y cuál fue el impacto emocional del fenómeno que batió récords en todo el mundo.

También incluye momentos íntimos, entre ellos la presencia de Travis Kelce, su prometido y jugador de los Kansas City Chiefs , que acompañó a Swift en varias ciudades.

Disney+ confirmó que la serie se estrenará el viernes a la medianoche en Estados Unidos. Por la diferencia horaria, las fans de Argentina podrán ver los dos primeros capítulos desde las 5 de la mañana.

Además, el lanzamiento llega acompañado por otra producción esperada: “The Eras Tour: The Final Show” , la película que registra el concierto completo en Vancouver e incluye el set dedicado a “The Tortured Poets Department” , su anteúltimo disco.

El documental de Netflix

Taylor Swift ya cuenta en Netflix con un documental: “Miss Americana”, dirigido por Lana Wilson y estrenado en 2020. La película sigue a la artista durante un período clave de transformación personal y profesional, y muestra desde adentro cómo enfrenta la presión mediática, los conflictos con la industria musical y su decisión de involucrarse políticamente por primera vez.

Embed - MISS AMERICANA | Official Trailer | Netflix

El documental combina material íntimo, procesos creativos y momentos vulnerables que ayudan a comprender el cambio de etapa en la vida de la cantante. En él Swift revela cómo vivió la exposición desde la adolescencia, el impacto emocional de las críticas y los trastornos alimentarios que sufrió en silencio.

También muestra la creación de su álbum “Lover” y la reconstrucción de su identidad artística luego de años de polémicas públicas.