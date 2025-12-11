¿Eso es real? Un fan se tatuó a Laura Ubfal en el brazo y sorprendió en redes

Un usuario de Instagram se volvió viral en redes sociales después de mostrar un tatuaje que dejó a todos boquiabiertos : la imagen de Laura Ubfal grabada en su brazo derecho . Para no dejar dudas de que era real , subió el proceso a Instagram.

Aunque en la foto frente al espejo no se ve su rostro, lo que sí llamó la atención fue el enorme retrato de la periodista y panelista.

El protagonista es Javier Samaniego, quien llevó al estudio de tatuajes una foto de Ubfal sosteniendo un libro y pidió que la replicaran en su bíceps. El diseño final quedó junto a otros tatuajes que ya tenía, entre ellos la figura de San La Muerte. Por supuesto, compartió el resultado en su cuenta de Instagram.

La historia no terminó ahí: Samaniego subió un video mostrando el tatuaje terminado y Laura Ubfal reaccionó, compartiendo la publicación y dedicándole un “¡Gracias!”.

Los comentarios en X, ex twitter, fueron entre de incredulidad y risa por la decisión de inmortalizar a la periodista en su brazo. Otros, le buscaron parecidos. "No puede ser", " parece Mafalda después de ser vandalizada", y "También podría ser Lilita Carrió" , fueron algunos de los comentarios.

La sorpresa ante el tatuaje de un fanático de Laura Ubfal en redes: es real.

El fanatismo de Javier Samaniego: "Mi novia"

Fan declarado de la conductora, Javier ya había mostrado su devoción en otras publicaciones, donde posó con una gigantografía del rostro de Ubfal. En una de ellas escribió “Mi novia”, mientras que en otra aparece junto a la periodista entregándole un ramo de rosas rojas.

Ubfal es reconocida por sus más de cuatro décadas de trayectoria en medios. Especializada en espectáculos y televisión, se convirtió en una de las voces más influyentes del rubro gracias a su trabajo en programas como “Intrusos”, “Gran Hermano” y “Cortá por Lozano”.

Además, tiene su propio portal de noticias LauraUbfal.com, donde tira primicias del mundo del espectáculo. Su estilo directo y su capacidad para obtener información exclusiva le valieron un lugar destacado dentro del periodismo de farándula.