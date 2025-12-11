La bailarina y ex figura del Bailando fue elegida por el gobernador Juan Pablo Valdés para conducir el Instituto de Cultura. Continuará además al frente del Teatro Vera hasta que se nombre a su reemplazo.

"Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura", el posteo de Lourdes Sánchez.

La bailarina y conductora Lourdes Sánchez fue designada presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes por el nuevo gobernador provincial, Juan Pablo Valdés, quien asumió el cargo el miércoles. La artista, nacida en Corrientes y radicada desde joven en la Ciudad de Buenos Aires, se desempeñaba hasta ahora como directora del Teatro Vera, el principal espacio cultural de la provincia.

La ex figura del Bailando reemplazará a Beatriz Kunin, quien estuvo al frente del organismo durante poco más de un año. El Instituto de Cultura es la máxima autoridad en la materia y tiene bajo su órbita algunos de los eventos más relevantes del calendario correntino, entre ellos la Fiesta Nacional del Chamamé y la feria de arte ArteCo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPValdesok/status/1999139058690269421&partner=&hide_thread=false Lourdes Sánchez, nueva presidente del Instituto de Cultura. pic.twitter.com/ZfcBxPdtAr — Juan Pablo Valdés (@JPValdesok) December 11, 2025 “Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura. Recibo este desafío con responsabilidad, orgullo y un profundo amor por Corrientes”, expresó la bailarina en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía del momento en que recibió el decreto de nombramiento. También aseguró que trabajará “para que nuestra cultura siga creciendo, viva, diversa y cercana a su gente”.

La artista inició su recorrido en la función pública en septiembre de 2024, cuando asumió la dirección del Teatro Vera. Allí supervisó la etapa final de las obras de restauración hasta su reapertura en julio pasado. Por ahora, continuará al frente de la institución mientras se define quién será su sucesor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) Con el recambio institucional, Valdés sucedió a su hermano Gustavo en la gobernación. En tanto, Pedro Braillard Poccard fue reelecto como vicegobernador y continuará en el cargo.