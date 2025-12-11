Mantiene a todos en vilo: el bebé de Rocío Marengo deberá permanecer internado luego del parto

La modelo compartió el proceso de parto que vivió. Sus seguidores reaccionaron con preocupación en las redes sociales.

Rocío Marengo recibió el alta médica luego del parto de su hijo, Isidro Fort. Sin embargo, su hijo permanece bajo cuidados especializados, situación que quedó expuesta a partir de los mensajes que compartió en redes sociales. Isidro llegó al mundo a las 10:54, en una jornada que marcó un antes y un después en la vida de la familia Fort–Marengo.

El intenso proceso de Rocío Marengo La escena posterior al nacimiento mostró un recorrido emocional intenso para Marengo, que agradeció la medición exacta del apoyo recibido y el trato del equipo médico del Otamendi, mientras asimilaba la combinación de felicidad y preocupación que caracteriza a quienes atraviesan una internación neonatal.

Embed View this post on Instagram A post shared by Rocio Marengo (@marengorocio) Desde su casa, describió la complejidad de este tramo inicial y al mismo tiempo la fortaleza que encuentra en el vínculo con su hijo, nacido antes de la fecha prevista, lo que explica la necesidad de cuidados prolongados. La difusión de imágenes íntimas reforzó el tono del anuncio, enmarcado en un clima de celebración colectiva entre seguidores, figuras del espectáculo y allegados de la pareja.

Rocío Marengo. Las palabras de Rocío Marengo Las palabras de Marengo funcionaron como eje narrativo del momento que vive. “Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3”, explicó al contar el estado de ambos. También expresó la intensidad del proceso: “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”.

En la presentación oficial del niño, la modelo y su pareja escribieron: “¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”. Más adelante, ella sumó un agradecimiento dirigido al equipo que la asistió: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey, la rompés toda”.