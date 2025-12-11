Mantiene a todos en vilo: el bebé de Rocío Marengo deberá permanecer internado luego del parto

La escena posterior al nacimiento mostró un recorrido emocional intenso para Marengo, que agradeció la medición exacta del apoyo recibido y el trato del equipo médico del Otamendi, mientras asimilaba la combinación de felicidad y preocupación que caracteriza a quienes atraviesan una internación neonatal.
Desde su casa, describió la complejidad de este tramo inicial y al mismo tiempo la fortaleza que encuentra en el vínculo con su hijo, nacido antes de la fecha prevista, lo que explica la necesidad de cuidados prolongados. La difusión de imágenes íntimas reforzó el tono del anuncio, enmarcado en un clima de celebración colectiva entre seguidores, figuras del espectáculo y allegados de la pareja.
Las palabras de Rocío Marengo
Las palabras de Marengo funcionaron como eje narrativo del momento que vive. “Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3”, explicó al contar el estado de ambos. También expresó la intensidad del proceso: “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”.
En la presentación oficial del niño, la modelo y su pareja escribieron: “¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”. Más adelante, ella sumó un agradecimiento dirigido al equipo que la asistió: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey, la rompés toda”.
Las secuelas del parto
Las secuencias posteriores ampliaron el detalle de la jornada del parto y del respaldo médico que recibió, acompañado por distintas muestras de afecto que continúan llegando. La pareja dio a conocer fotografías del nacimiento, en las que se la observa sosteniendo a su hijo en la camilla y a Eduardo Fort abrazado al recién nacido.
La repercusión inmediata confirmó el interés público por este capítulo familiar, mientras Marengo anticipó que responderá de manera personal cuando pueda, en un intento de ordenar la enorme cantidad de mensajes y obsequios que recibió desde la llegada adelantada de Isidro, quien permanece bajo observación hasta completar la etapa necesaria para su alta definitiva.