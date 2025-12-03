Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: los detalles y el nombre que eligieron para el bebé

Nació el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort y generó una inmediata ola de mensajes de afecto hacia la pareja. La modelo y el empresario se convirtieron en padres de Isidro , en un momento que ambos esperaron con expectativa y que llegó pocos días después de una internación preventiva que había encendido la preocupación entre sus seguidores.

Hasta el momento, la modelo siempre se refirió a su hijo como " bebito ", pero tras el nacimiento se conoció el nombre elegido. Isidro, tiene raíces latinas y significa “don de Isis” o “regalo” , asociado a la idea de protección y fuerza espiritual.

Según confirmó Pochi de Gossipeame, tanto el recién nacido como sus padres “están bien” . La misma fuente señaló que la evolución de Marengo continuó de manera favorable.

Esa instancia ocurrió en el Hospital Otamendi cuando la conductora cursaba la semana 33 de embarazo . Con ese antecedente, se presume que el parto se produjo alrededor de la semana 34 , lo que indica que Isidro habría llegado al mundo a los ocho meses de gestación .

El nacimiento de su primer hijo la encuentra a Marengo en un presente de enorme carga emocional. A los 45 años, cumplió el deseo de convertirse en madre, un camino que transitó con determinación y que ahora celebra con la llegada de su bebé.

La noticia también alcanzó a Fort en un contexto complejo. El empresario y presidente de Felfort continúa involucrado en una causa judicial iniciada por su exesposa, Karina Antoniali. En ese expediente, quedó inscripto como deudor alimentario y enfrenta un embargo de gran magnitud.

El nacimiento del niño cierra días de incertidumbre luego de la internación preventiva y abre una nueva etapa para la pareja, que ahora atraviesa su primera experiencia como padres.

La información difundida hasta el momento indica tranquilidad en el cuadro de salud del bebé, un dato que aporta alivio después de un embarazo que requirió atención médica cercana.