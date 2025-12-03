Marcela Tauro reveló el secreto mejor guardado de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

La separación de Jorge Ria l y Mariana “Loly” Antoniale siempre dejó zonas grises, pero este martes volvió a instalarse en el centro de la escena después de una revelación inesperada. Marcela Tauro , una de las periodistas que siguió más de cerca aquel romance, aportó datos que reabrieron un capítulo.

En Intrusos (América TV), la panelista sugirió que los motivos reales del quiebre no coincidirían con las versiones que circularon durante los últimos años.

La relación entre Rial y Antoniale arrancó en 2012 y se transformó de inmediato en material constante para el mundo del espectáculo. Él atravesaba la reciente separación de Silvia D’Auro y ella, con un perfil en ascenso, se integró rápido al entorno familiar del entonces conductor de Intrusos.

Loly estableció un vínculo afectuoso con Rocío y Morena Rial , un gesto que alimentó la idea de una posible boda . Hasta llegaron a fijar fecha: septiembre de 2015 .

Sin embargo, la historia cambió abruptamente en junio del mismo año, cuando anunciaron la ruptura y la cancelación del casamiento . Desde entonces, las razones del final quedaron en una nebulosa.

Infidelidades, discusiones, presiones mediáticas y cansancio emocional fueron las versiones que se mencionaron, aunque nunca hubo una explicación unificada de los involucrados. Ese silencio contribuyó a alimentar el misterio que rodeó a la pareja.

Tauro, testigo privilegiada de esa etapa, recordó en el programa la intensidad del vínculo. “Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro", expresó quien fue compañera de Rial.

"Ella hizo un cumpleaños de él, donde nos invitó a todos, y fue maravilloso, pero imagínense que él no era sociable”, dijo la periodista, en alusión a la manera en que Loly logró acercarse al entorno del conductor.

El dato que nunca se supo de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

Minutos después, dejó caer la frase que sacudió al panel. “Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó", lanzó.

Jorge Rial y Loly Antoniale juntos hasta en las tablas Jorge Rial y Loly Antoniale

"Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema”, expresó, en un tono que reveló más de lo que dijo explícitamente. La mención al accidente dejó abierta una línea que nunca había trascendido públicamente.

Karina Iavícoli sumó una anécdota que reforzó la dimensión emocional que Loly le asignó a ese vínculo. Según contó, para la cordobesa Rial representó un ideal romántico desde antes de conocerlo. “Yo esta anécdota alguna vez la conté, cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró”, afirmó la periodista.