Moria Casán y Ventura hablaron sobre la enemistad que tienen con Jorge Rial y lanzaron una frase contundente

Durante el programa matutino que conduce Moria Casán por el trece, Luis Ventura, presidente de APTRA, Luis Ventura, mantuvo una comunicación con la diva. El tema que central que fue foco de polémica surgió a partir de que se refirieron a la relación conflictiva que mantienen con el ex conductor de Intrusos, Jorge Rial.
Inicialmente, Ventura se habló sobre las críticas que recibió tras la ceremonia de los Martín Fierro Latino, celebrada este domingo por la noche en Miami. La gala fue señalada por repetir errores de organización y fallas en la transmisión, problemas que han sido recurrentes en las últimas ediciones.
Los supuestos celos de Jorge Rial a Ventura
Luego de que Ventura se refiriera a esta polémica, el nombre de Rial surgió en la conversación. Ante esto, Moria le preguntó: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver”.
Ventura le respondió y recordó un episodio en un camarín hace tiempo: “Celos. Yo te cuento algo de la intimidad de un camarín. Cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos en What Pass, Carlos Paz?, él vino y me dijo: ‘yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve‘".
Acto seguido, Ventura se burló de su excompañero, señalando su posterior contradicción: “Un año después él salía a escena disfrazado con voz de astronauta”.
Por su parte, Moria Casán dijo: "Descarto a la gente que no hace bien. Yo seguí viviendo ahí. Vaselina, vaselina«, cerró la One.
Posteriormente, la charla entre la conductora y el presidente de APTRA se baso en la defensa de su trabajo en los premios. Ventura lanzó un comentario sobre la envidia: “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.
Finalmente, Moria remató sin filtro: “Y sí, te comen el culo seguido, papito ¡Te van a convertir en un homosexual!" . Inmediatamente, la diva se percató del horario televisivo y bromeó con las autoridades del canal : Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”.