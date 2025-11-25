Moria Casán y Ventura hablaron sobre la enemistad que tienen con Jorge Rial y lanzaron una frase contundente

Durante el programa matutino que conduce Moria Casán por el trece, Luis Ventura , presidente de APTRA, Luis Ventura, mantuvo una comunicación con la diva. El tema que central que fue foco de polémica surgió a partir de que se refirieron a la relación conflictiva que mantienen con el ex conductor de Intrusos, Jorge Rial .

La impactante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su serie

Moria Casán le preguntó todo a la China Suárez sobre París: el primer mensaje de Icardi y qué pasó en el hotel

Inicialmente, Ventura se habló sobre las críticas que recibió tras la ceremonia de los Martín Fierro Latino , celebrada este domingo por la noche en Miami. La gala fue señalada por repetir errores de organización y fallas en la transmisión , problemas que han sido recurrentes en las últimas ediciones.

Luego de que Ventura se refiriera a esta polémica, el nombre de Rial surgió en la conversación. Ante esto, Moria le preguntó: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver”.

Ventura le respondió y recordó un episodio en un camarín hace tiempo: “Celos. Yo te cuento algo de la intimidad de un camarín. Cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos en What Pass, Carlos Paz? , él vino y me dijo: ‘yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve ‘".

Acto seguido, Ventura se burló de su excompañero, señalando su posterior contradicción: “Un año después él salía a escena disfrazado con voz de astronauta”.

Por su parte, Moria Casán dijo: "Descarto a la gente que no hace bien. Yo seguí viviendo ahí. Vaselina, vaselina«, cerró la One.

Posteriormente, la charla entre la conductora y el presidente de APTRA se baso en la defensa de su trabajo en los premios. Ventura lanzó un comentario sobre la envidia: “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.

Finalmente, Moria remató sin filtro: “Y sí, te comen el culo seguido, papito ¡Te van a convertir en un homosexual!" . Inmediatamente, la diva se percató del horario televisivo y bromeó con las autoridades del canal : Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”.