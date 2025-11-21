"Te caés de soberbio": fuerte pelea entre Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez en La Mañana con Moria

El clima en el estudio de La Mañana con Moria tuvo su primera tensión a pocos días del debut. Mientras Moria Casán analizaba el conflicto que rodea a Marcelo Tinelli y a su hija Juanita, dos de los panelistas, Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez , protagonizaron un cruce que expuso diferencias profesionales y una evidente disputa por la información disponible.

El disparador fue la denuncia de la joven modelo , quien afirmó haber recibido una amenaza de muerte a través de una llamada telefónica. Tinelli declaró esta semana ante la Justicia, pero el foco volvió a posarse sobre Juanita porque decidió no entregar su teléfono.

Ese gesto reinstaló el debate sobre la veracidad de la amenaza , un tema que ya había generado controversia cuando Soledad Aquino sugirió públicamente que la versión de la joven podría no ser cierta.

“ Es un mundo de fakes, es todo tan complejo ”, señaló Moria en medio del análisis. Cinthia Fernández sumó su mirada con una inquietud directa: “Yo no entiendo por qué una nena mentiría”.

En ese contexto, Amalia intervino con un reclamo de rigurosidad . “Que venga Soledad Aquino a decir esto... que vaya a declarar si ella dice ‘para mí es mentira’. Andá y decí por qué para vos es mentira. Nosotros no podemos tomar el testimonio de alguien que opina por sobre una denuncia de la Justicia. Es una irresponsabilidad enorme ”.

Gustavo Méndez intentó aportar información que, según él, surgía de la investigación judicial. “Según la investigación, no existió esa llamada”, afirmó. Amalia respondió de inmediato: “La Justicia está investigando Gustavo, esto está en pañales”. Pero Méndez insistió: “Ya se investigó y no hay ningún llamado”.

Ese ida y vuelta derivó en un intercambio más intenso, cuando ambos se desmintieron mutuamente en vivo. “Chequealo”, lanzó Méndez. Amalia no tardó en contestar: “Ya lo chequeé. No sos el único periodista”.

La discusión escaló cuando él expresó: “No sé si levantaste el tubo”. Ella replicó: “No son tus fuentes las únicas importantes, disculpame. Te caés de soberbio, somos todos periodistas. No subestimes a tus compañeros”.

Méndez cerró su postura con una frase que volvió a encender el aire: “Lean la denuncia”. Y remató con un reproche directo hacia Amalia: “Me vivís interrumpiendo Amalia, no me dejás hablar”.