Bomba en Canal 9 Televida: Belina deja la pantalla después de más de 10 años y va por "nuevos horizontes"

Belina Yuffrida renuncia a Canal 9 Televida y la noticia sorprendió a más de uno este viernes cuando el medio en el que trabaja informó sobre la salida de la periodista y conductora, la que habría sido en buenos términos, luego de varias conversaciones con sus superiores.

Después de más de una década vinculada al canal, la comunicadora decidió cerrar una etapa clave de su vida profesional y personal. Belina se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mendocina y su nombre creció junto a un recorrido que también la mostró atravesar una transformación profunda .

De Gonzalito a la mujer que hoy mira con orgullo , su presencia en la televisión local acompañó un proceso íntimo que compartió con honestidad y sensibilidad. En diálogo con diario El Sol, la conductora confirmó que la decisión se tomó después de varios meses de reflexión.

“Hace meses que veníamos hablando con la empresa. Y por un tema de crecimiento profesional y personal, donde siento que cumplí muchas funciones y entendí que para mí era un momento de nuevos horizontes . Me voy de la mejor manera, con las puertas abiertas y agradecida por todo y con todos”, expresó.

Belina no solo remarcó el vínculo positivo con la empresa, también destacó la importancia de este paso en su vida. “ En lo personal, tengo que terminar con mi transición . Esta empresa me dio la posibilidad de desarrollarme y en todo momento me cuidó y me acompañó".

"Hoy siento que estoy mucho más armónica para poder salir al mundo”, señaló. Sus palabras dejaron en claro que la decisión no surgió de un impulso, sino de la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa.

Aunque permanecerá en el canal hasta fin de año, aún no adelantó cuál será su próximo destino. Sin embargo, dejó una pista respecto de lo que busca. “Voy en busca de nuevos desafíos para poder seguir enriqueciéndome profesionalmente”, afirmó, con la serenidad de quien se despide desde la gratitud y con la convicción de que nuevos proyectos ya están en camino.

La trayectoria de Belina en la pantalla mendocina

Su trayectoria en Canal 9 incluyó múltiples programas y roles que la llevaron a consolidarse como una figura versátil. Debutó en diciembre de 2013 con Replay, ciclo que condujo hasta 2019 y que le permitió instalar su estilo descontracturado.

En paralelo, en 2015 se sumó a Cada Día, conducido por Sergio "Coco" Gras y Majo Pérez Comalini, donde primero participó como notera y luego integró el panel durante cuatro años.

El 2020 marcó su regreso con Qué Buena Tarde, un magazine de fin de semana que recuperó su impronta cercana. Más tarde, en 2021, tomó las riendas de No Culpes…, un formato que potenció su humor y espontaneidad.

En 2023 se puso al frente de Choco, el streaming con programación diaria, mientras alternó tareas como coordinadora de contenidos y productora para TV y plataformas digitales.