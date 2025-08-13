Cómo es el tratamiento hormonal que ayuda a Belina a potenciar su feminidad

La conductora habló sin filtros sobre su transformación, los desafíos que enfrentó y la felicidad que hoy siente al vivir en coherencia con su verdadera identidad.

Belina revela el tratamiento hormonal con el que transforma su feminidad

Belina, una de las figuras destacadas de Canal 9, visitó La Cima de Los Andes el pasado abril. En una charla a corazón abierto con Laura Rez Masud, reveló que, tras alcanzar su nueva identidad, finalmente logró sentirse plena y feliz.

Reconoció que el camino no fue fácil: atravesó momentos de dolor, lágrimas y soportó duros ataques en redes sociales. Sin embargo, aseguró que nunca dejó de luchar ni perdió la fuerza para seguir adelante.

El proceso por lograr su feminidad al 100% contempla un largo y costoso tratamiento con hormonas.