Explosión en Ezeiza: el impactante video desde un avión en el momento del incendio en el parque industrial

Un impactante y violento incendio afectó este viernes el polo industrial de Carlos Spegazzini . El fuego, que según fuentes policiales se habría originado en una fábrica de la zona, escaló hasta superar los 20 metros de altura y se extendió sin control durante toda la noche.

La magnitud del desastre quedó registrada de forma dramática en un video que se ha viralizado masivamente en las redes sociales. La filmación, registrada por un usuario desde una de las ventanas de un avión , ofrece una perspectiva aérea única del incendio.

La grabación, de unos 2 minutos de duración, fue tomada cerca del ala del avión y, lo más impactante, capturó el momento exacto en que ocurre una de las tantas explosiones en el polo industrial. Tras la detonación, la filmación aérea permite ver la nube inmensa que se genera sobre el área afectada.

Hasta parece un misilazo Así se vio la explosión de #Ezeiza desde un avión en Buenos Aires, #Argentina pic.twitter.com/WYuH9yPhwU

El siniestro fue marcado por la frecuencia y la intensidad de las detonaciones. El intendente de Ezeiza , Gastón Granados, se refirió al evento como "una explosión muy grande".

De hecho, la cantidad de detonaciones fue un factor clave que impidió a los bomberos atacar el fuego rápidamente. Las consecuencias de estas explosiones fueron graves: Miguel Ángel Rodríguez, dueño de Sinteplast, explicó que la onda expansiva "voló portones, ventanas, cielorrasos y provocó el colapso de varias estructuras".

Explosión en Ezeiza Explosión en Ezeiza: emiten fuertes advertencias y piden extremar la precaución Gentileza Noticias Argentinas

El fuego afectó específicamente una fábrica química donde se incendiaron depósitos vinculados a productos agropecuarios y fertilizantes. El avance descontrolado de las llamas obligó a varios operarios a evacuar de inmediato el lugar.

El evento requirió la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, quienes todavía trabajan en el lugar. El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, aseguró que aunque el incendio tiene "características violentas", nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población. No obstante, señaló que el fuego "no está sofocado, pero está contenido".

García advirtió sobre el humo, que "como cualquier otro humo tiene partículas suspendidas en el aire", y recomendó a la población el uso de barbijos. Explicó que el nivel de riesgo depende directamente del tiempo de exposición, siendo los "bomberos y bomberas [los que] están más expuestos".