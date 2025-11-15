15 de noviembre de 2025 - 16:31

Explosión en Ezeiza: el impactante video desde un avión en el momento del incendio en el parque industrial

El siniestro, que afectó depósitos de productos agropecuarios y fertilizantes, se extendió sin control durante toda la noche y provocó el colapso de varias estructuras.

La magnitud del fuego capturada desde el aire

La magnitud del desastre quedó registrada de forma dramática en un video que se ha viralizado masivamente en las redes sociales. La filmación, registrada por un usuario desde una de las ventanas de un avión, ofrece una perspectiva aérea única del incendio.

La grabación, de unos 2 minutos de duración, fue tomada cerca del ala del avión y, lo más impactante, capturó el momento exacto en que ocurre una de las tantas explosiones en el polo industrial. Tras la detonación, la filmación aérea permite ver la nube inmensa que se genera sobre el área afectada.

El siniestro fue marcado por la frecuencia y la intensidad de las detonaciones. El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió al evento como "una explosión muy grande".

De hecho, la cantidad de detonaciones fue un factor clave que impidió a los bomberos atacar el fuego rápidamente. Las consecuencias de estas explosiones fueron graves: Miguel Ángel Rodríguez, dueño de Sinteplast, explicó que la onda expansiva "voló portones, ventanas, cielorrasos y provocó el colapso de varias estructuras".

El fuego afectó específicamente una fábrica química donde se incendiaron depósitos vinculados a productos agropecuarios y fertilizantes. El avance descontrolado de las llamas obligó a varios operarios a evacuar de inmediato el lugar.

El evento requirió la intervención de numerosas dotaciones de bomberos, quienes todavía trabajan en el lugar. El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, aseguró que aunque el incendio tiene "características violentas", nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población. No obstante, señaló que el fuego "no está sofocado, pero está contenido".

García advirtió sobre el humo, que "como cualquier otro humo tiene partículas suspendidas en el aire", y recomendó a la población el uso de barbijos. Explicó que el nivel de riesgo depende directamente del tiempo de exposición, siendo los "bomberos y bomberas [los que] están más expuestos".

