Explosión en Ezeiza: Franco Armani debió abandonar su casa luego del dramático incidente

La emergencia comenzó el jueves por la noche y se extendió hasta la madrugada. Múltiples viviendas fueron dañadas en la zona sur del municipio de Ezeiza.

Fútbol. El golero de River Plate: Franco Armani

La explosión que se registró en la noche del jueves dentro del parque industrial de Carlos Spegazzini generó un incendio de gran magnitud que afectó a vecinos en un radio de cuatro kilómetros, entre ellos la familia de Franco Armani. El episodio involucró a bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad que trabajaron bajo condiciones de riesgo químico.

En el entorno del futbolista explicaron que “la casa sufrió daños menores”, aunque la familia permanecerá en un hotel hasta que los estudios ambientales confirmen condiciones seguras de retorno.

Los destrozos luego de la explosión

La onda expansiva alcanzó varios barrios residenciales, donde se registraron roturas de vidrios, desplazamiento de estructuras livianas y caída de objetos en casas ubicadas hasta cuatro kilómetros del epicentro.

Entre ellas quedó incluida la de Armani, situada dentro del sector que fue alcanzado por la presión del estallido. Aunque el arquero no se encontraba en su domicilio, la familia debió ser reubicada de manera preventiva ante la presencia de químicos liberados por el fuego y por el cierre del barrio dispuesto por las autoridades.

La nube de humo tóxica fue visible desde distintos puntos del sur del conurbano y obligó a los equipos de emergencia a activar un operativo que incluyó evacuación de residentes, corte de accesos y monitoreo ambiental constante.

Las palabras de las autoridades

Los testimonios recogidos en el lugar describieron el impacto inmediato y la tensión que se vivió tras la detonación. Los bomberos que ingresaron primero al predio señalaron que las llamas superaban los veinte metros y que el avance del incendio exigió un despliegue sostenido de hidrantes para frenar la propagación.

Desde el operativo sanitario informaron que “al menos veinte personas fueron trasladadas con distintos niveles de lesiones”, derivadas en su mayoría al Hospital Interzonal de Ezeiza y a centros de salud de Canning. Vecinos que permanecieron fuera de sus casas hasta la madrugada relataron que “el ruido fue tan fuerte que hizo vibrar todo el barrio”, mientras personal policial advertía sobre la necesidad de evitar el ingreso a zonas contaminadas.

