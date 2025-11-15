15 de noviembre de 2025 - 21:40

Hockey Césped: ¿Quiénes son los ocho clubes, que jugarán los cuartos de final?

El mejor de la tabla del Clausura de Hockey Césped fue UN San Juan, escolta quedó Los Tordos, tercero: Marista y cuarto se ubicó el club Maristas de San Rafael.

Hockey Césped. Sol Aguirre tiene la bocha en el partido entre Banco Mendoza y Marista A.

Valentín Kark
Hockey Césped. Hubo un empate entre las Hojitas y las Tricolores 2 a 2, el punto bonus fue para el equipo de La Carrodilla.

Valentín Kark
Hockey Césped. Marista A&nbsp; tuvo más eficacia en los penales australianos que su rival y por eso se llevó el punto extra.

Valentín Kark
Hockey Césped. Maristas luchó pero no pudo empatar ante UN San Juan. Ahora deberán enfrentar al siempre complicado Leonardo Murialdo.

Christian Sosa
Hockey Césped. El team de la UN San Juan se quedó con el primer puesto en la tabla general, luego que se cerrara la fase clasificatoria del torneo de Clausura 2025.

Christian Sosa
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El fin de semana que viene se disputarán los cruces de cuartos de final del torneo de Clausura 2025 de Hóckey Césped en la categoría damas mayores, y serán entre: UN San Juan vs. Banco Mendoza, Los Tordos vs. Liceo; Marista vs. Regatas-Andino y Maristas de San Rafael vs. Leonardo Murialdo.

verditas vs. turquesas
Hockey Césped. El partido con más goles lo protagonizaron las chicas sanjuaninas y las sanrafaelinas fueron siete en total.

Los resultados sabatinos

Este sábado se disputó la fecha 15° del Clausura, que fue la última de la fase clasificatoria y los resultados fueron: Vistalba 0, Obras 4; Banco Mendoza 2, Marista "A" 2 (el punto bonus fue para las Tricolores), UN Cuyo 1, Los Tordos 2. Leonardo Murialdo 1, Club Alemán 0; San Jorge 1, Tacurú 0; Teqüé 1, LIceo 2 y Marista "B" 1, Regatas- Andino 2.

Convirtieron para la "UNSJ": Victoria Del Carril, Melisa Acosta, Ana Iglesias y Josefina Stoermann y para el verdecito marcaron Florencia Vega en dos ocasiones y Tamara Cargnelutti.

