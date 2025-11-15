Aldosivi venció a San Martín de San Juan y se quedó en Primera División

La fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional entregó uno de los partidos más apasionantes de los últimos tiempos. Es una verdadera final por la permanencia en Primera División, Aldosivi de Mar del Plata venció 4 a 2 a San Martín de San Juan y mantuvo la categoría. El Santo y el Tomba, se fueron al descenso.

Con el cuchillo entre los dientes, sin regalar nada ni relajarse. Así se jugó en Mar del Plata entre el Tiburón y el Verdinegro. El trámite estuvo repleto de pierna fuerte, discusión y poca claridad. No era para menos, ya que estaba en juego la permanencia. En ese sentido, el que se sintió favorecido durante la primera mitad fue el visitante, que estuvo más cómodo con el combate.

Los de Romagnoli tuvieron las oportunidades más importantes, aunque chocaron con la excelente respuesta de Jorge Carranza. El experimentado portero le sacó el gol a Sebastián González en un tiro libre formidable, y un cabezazo a quemarropa a Diego González. Además, Tijanovich intentó con un remate apenas alto.

Aldosivi recién pisó la zona de peligro en el cierre del primer tiempo, cuando Serrago capturó un tiro libre demasiado abierto, metió un centro y Federico Gino cabeceó débil a las manos de Borgogno. Así se fueron al descanso.

¡IMPRESIONANTE! ¡OTRO ATAJADÓN DE CARRANZA PARA EVITAR EL GOL DE SAN MARTÍN DE SAN JUAN ANTE ALDOSIVI! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UrEgPsWAKr

El complemento no cambió en cuanto al trámite. Casi no llegaron a los arcos, y la situación en la tabla pesó en las piernas de varios futbolistas. Pero todo cambió sobre 20', cuando un centro llovido en un tiro libre le cayó al recién ingresado Santiago Barrera, que la desvió y convirtió ante la floja respuesta de Carranza .

El local sintió el golpe, y respondió con una chance de arremetida dentro del área de Franco Rami, que tapó Matías Borgogno en dos tiempos. Eso fue un aviso de lo que llegó a los 29', con la definición de Moya para igualar las acciones y meterle suspenso a la definición. Apenas dos minutos más tarde, y en plena desatención defensiva de San Martín, Carranza sacó largo, Rami capturó la pelota y definió cruzado. Locura total en Mar del Plata, ante la reacción del Tiburón.

Embed ¡EL TIBURÓN REACCIONÓ RÁPIDO! Un minutos después del empate de San Martín SJ, Giani puso el 3-2 de Aldosivi.



▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/qOUn4jWUuk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 15, 2025

Pero la cosa no quedó ahí. En el cierre del encuentro pasó de todo. Primero Ramírez marcó penal de Moya contra Orihuela, que Tomás Fernández cambió por gol. Sin embargo, la ilusión duró muy poco. Aldosivi sacó del medio y la metió al área, y Justo Giani la mandó a guardar. Ya sobre el cierre llegó la frutilla del postre, con el tanto desde los doce pasos de Ayrton Preciado.

Así se fue el partido, con 6 goles y emoción cambiante en Mar del Plata, San Juan y Mendoza. El Tiburón se quedó en la Liga Profesional, y condenó a San Martín y Godoy Cruz al descenso.

Formaciones de Aldosivi - San Martín de San Juan:

Aldosivi (4): Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani, Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín de San Juan (2): Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Nicolás Watson, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Datos del partido:

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Goles: ST: 20' Santiago Barrera (SM), 29' Santiago Moya (A), 31' Franco Rami (A), 42' Tomás Fernández -p- (SM), 43' Justo Giani (A), 54' Ayrton Preciado -p- (A)

Minuto a minuto y estadísticas: