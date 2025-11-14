Los resultados que le convienen a Godoy Cruz para forzar el desempate

La definición por quedarse en la Liga Profesional promete ser electrizante, con tres equipos intentando evitar los dos puestos de descenso.

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional mantiene en vilo a Godoy Cruz, que pelea por lograr el milagro y forzar el desempate que le permita seguir luchando por la permanencia. Será un sábado para el infarto, con una definición a dos canchas y gran cantidad de resultados posibles.

El hincha del Tomba lo tiene claro, el objetivo primordial es seguir con vida. Ya no importa la manera, mucho menos los intérpretes. Lo único que está en la cabeza es alcanzar la continuidad en Primera División, categoría que resulta acorde a la historia e infraestructura de un club que creció a pasos agigantados desde principios de este siglo.

Ganar y esperar una ayuda de San Martín: Godoy Cruz - San Martín de San Juan Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional Ramiro Gómez Pensando en sostener su lugar en la máxima división del fútbol vernáculo, el Expreso necesita sacar cuentas. La premisa es ganar y esperar una mano en otro estadio. Si bien hay varias combinaciones que lo destinarán al descenso, la esperanza se aferra a aquellas que le permitirían evitar la catástrofe futbolística.

Respecto a los resultados, en el Feliciano Gambarte lo único que vale es la victoria, ya que una igualdad o una derrota ante Deportivo Riestra dejará fuera de competencia a Godoy Cruz. Pero el triunfo tiene que venir acompañado de una buena noticia en Mar del Plata.

Mientras el Expreso choque a todo o nada ante el Malevo, Aldosivi y San Martín de San Juan buscarán abrochar el mismo objetivo cuando se midan en el José María Minella. Allí, hay dos resultados que favorecerían al Tomba, y otro que lo condenaría. Al que hay que prenderle velas es al Verdinegro, ya que cualquier cosa que logre será festejado como nunca en Mendoza. Si gana, Godoy Cruz podrá apostar a un picantísimo clásico de Cuyo para definir quién se queda y cual de los dos se va. Si hay un empate entre el Tiburón y el Santo (siempre contando la victoria del Bodeguero), el rival sería el cuadro de Mar del Plata.