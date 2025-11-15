Godoy Cruz perdió la categoría: el estadio Feliciano Gambarte también lloró

Godoy Cruz no pudo ante Deportivo Riestra, y consumó su caída en la Liga Profesional luego de igualar 1 a 1. Duro momento.

Lo peor que podía pasar, finalmente pasó: Godoy Cruz descendió de categoría. Después de 17 temporadas ininterrumpidas en Primera División, el Tomba no logró sostener ni siquiera la ilusión de un partido de reválida o un desempate. Así, perdió su lugar en la elite del fútbol argentino y cayó a la Primera Nacional.

Un escenario doloroso para un equipo que hace apenas unos meses se ilusionaba con un gran papel en la Copa Sudamericana, más allá de su andar irregular en la Liga Profesional. La dirigencia buscó corregir el rumbo con cambios de entrenador que, lejos de ordenar el panorama, profundizaron el desconcierto. Muy pocos vieron venir lo que finalmente ocurrió, sobre todo quienes debían preverlo, confiados en un promedio que parecía -solo parecía-suficiente.

La apuesta de Omar Asad no alcanzó: Imagen de WhatsApp 2025-11-15 a las 17.30.41_655b7268 El Turco Asad entendió las necesidades y puso un equipo ofensivo que jugó su mejor partido, pero no pudo evitar el peor escenario. El Tomba fue un equipo abatido por las circunstancias, incapaz de manejar la presión ni de crecer desde lo colectivo. Un plantel que dejó mucho que desear a lo largo de una temporada que quedará marcada como una de las más tristes en la historia del club. No es un golpe irreparable, pero sí una herida profunda que obliga a empezar otra vez desde atrás.

Las caras desencajadas, el llanto de varios jugadores -especialmente aquellos surgidos de la cantera y otros que se identificaron con la institución- se mezclaban con el desconsuelo general en las tribunas. Hubo bronca, frustración y una sensación de vacío inmensa en ese estadio que tantas veces rugió por el Expreso, uno de los clubes más grandes del interior del país.

De aquellos días gloriosos en copas internacionales y en duelos contra los más poderosos, se pasó a este presente que obliga a barajar y dar de nuevo. No es la primera vez: ya en 2007 el club había descendido, para luego regresar en 2008 y construir desde allí su mejor etapa histórica.