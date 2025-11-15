Godoy Cruz: Omar Asad se la jugó a todo o nada para buscar la permanencia

El entrenador de Godoy Cruz delineó un equipo muy particular, acorde con la necesidad del Tomba de quedarse en la Liga Profesional.

No ha sido muy largo el camino de Omar Asad como técnico de Godoy Cruz en este tercer ciclo, pero desde que llegó tuvo que jugar con la necesidad de una institución cuyo único objetivo era quedarse en la Liga Profesional.

En esta última fecha, ante el Deportivo Riestra, esa presión por alcanzar la meta llegó a su punto máximo. Entendiendo que no iba a ser un partido como los demás, y que la imperiosa obligación de obtener los tres puntos obligaría al equipo a ser protagonista desde el pitazo inicial, el DT decidió un esquema muy ofensivo.

image En ese sentido, el director técnico alineó a una línea de cuatro defensores con Tomás Rossi, Juan Escobar y Federico Rasmussen encargados de la contención, y con Andrés Meli más pensando en el ataque que en la última línea.

Por delante de ellos, un mediocampo con pocos integrantes: apenas Nicolás "Indio" Fernández y Vicente Poggi encargándose del eje. Mientras Meli recibió la responsabilidad de sumarse por el costado izquierdo, Facundo Altamira obtuvo la misma indicación por el costado derecho.

image Es que la línea de ataque del Expreso estuvo muy poblada. El entrenador planificó poner a Facundo Altamira y Santino Andino como extremos, para abrir bien la cancha y llenar de centros a la gran apuesta: el doble nueve. Es que el centro del ataque no fue propiedad de un sólo jugador, sino de dos: Daniel Barrea y Agustín Auzmendi.