Tolerancia cero: Godoy Cruz, un Expreso a la deriva

Tolerancia cero. Se acabó la paciencia. El hincha de Godoy Cruz explotó contra todo y todos el último domingo en el Estadio Feliciano Gambarte , cuando su equipo empató con Deportivo Madryn por 0-0 por la Primera Nacional . No existe argumento alguno que pueda calmar ese fuego amargo que siente en el pecho, en el corazón, en el cuerpo.

Hace exactamente un año, el Tomba mostraba orgulloso su pasaporte ya que disputaba su tercera Copa Sudamericana y su octavo certamen internacional. Histórico para el futbol de Mendoza y la región Cuyo. Inédito.

Hoy, la historia cambió. El Expreso perdió la categoría, descendió y en la Primera Nacional, hasta el momento, no da la talla: tres partidos disputados, tres empates. Los triunfos que no llegan preocupan y mucho. Sin embargo, la imagen del plantel en cada encuentro es la que desespera, asfixia, acorrala . Hasta el momento, el Tomba es un equipo destruido, desde lo futbolístico y lo actitudinal.

Un grupo de jugadores sin rebeldía, carácter, motivación. Un plantel que hoy se encamina al Torneo Federal A , certamen que disputarán en breve: Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín y Fundación Amigos por el Deporte. ¿Parece un delirio hablar de Federa A? Por lo que trasmite el equipo, para nada. Es más, lo mismo sucedió temporada pasada cuando se empezó a poner en duda la continuidad en Primera. Cuando, el club reaccionó, ya era demasiado tarde.

El contexto es igual o peor que la temporada pasada. La vida institucional de Godoy Cruz cambió por completo. Hasta que no se recupere el lugar en la Liga Profesional, el dolor es una grieta en el corazón que se agranda día a día . El socio del Expreso está enojado. Se nota en los alrededores del club, en los quinchos, en la pileta, el gimnasio. El malestar es permanente. Más allá de los resultados deportivos, la paz social se rompió en el quiebre de la amistad Mansur-Chapini.

El hincha de Godoy Cruz está alteradísimo en este momento. Y no sólo por lo futbolístico: le molesta el modelo o color de camiseta, el escudo que se desprende la casaca, el pasto, la butaca, la falta de luz en el baño, el trato de la Policía, el horario del partido. Todo molesto. Y como plus: el equipo no transmite nada. Molesta y mucho que periodistas que siguen día a día y segundo a segundo la vida del Expreso, cuenten lo que sucede adentro del club. No mienten, cumplen con su labor a la perfección, pero molesta que se filtre la realidad. Y esa situación desespera. Nada alcanza. Hoy, es necesario un triunfo. Son 13 partidos que el Tomba no puede cantar victoria. Es oxígeno puro para la vida institucional del Expreso.

Aprietes y advertencias: "El que no quiera jugar, que se vaya"

DLA (83) Así la barra de Godoy Cruz apretó al plantel antes de la Primera Nacional.

En las últimas horas, se filtró un video en el predio de Coquimbito, cuando un sector de la barra brava, visitó al plantel y hubo una especie de advertencia, amenaza. "El que no quiera jugar, que se vaya”, afirmó uno de los integrantes de la Banda del Expreso. Entre insultos y frases obscenas, los barras instaron a los jugadores y al entrenador Mariano Toedtli, a “poner huevo” de ahora en más para revertir la situación y criticaron la salida de los exjugadores que se fueron del club tras el descenso. Tal es el caso de Pol Fernández (hoy, en Rosario Central), Federico Rasmussen (Colón) y Franco Petroli (Lanús).

Acto seguido, uno de los líderes de la barra, volvió a gritar y expresó: “Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, culiado. Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo, ahí con todo, culiado. No quiero cagones (sic) acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden”, se escucha de lejos en el video y concluye: “El que no quiera jugar mejor que se vaya ahora”.

En Godoy Cruz se alcanzó el límite de la paciencia:

Godoy Cruz vs Deportivo Madryn El Tomba igualó ante Madryn y todavía no puede ganar Prensa Godoy Cruz

Lo del último domingo podría haber sido una verdadera tragedia. Tras el pitazo final y otra obra de terror por parte del plantel Bodeguero, algunos hinchas invadieron el campo de juego e insultaron cara a cara a los jugadores, exigiéndoles más carácter y huevo. Se cruzaron un par de butacas entre la platea, la Policía y seguridad privada. Saldo: diez simpatizantes detenidos.

Las redes sociales son otro punto de encuentro para los simpatizantes de Godoy Cruz. No toleran nada. Exigen respeto a la camiseta y a la historia del club. Cayó muy mal unas imágenes del entrenador Mariano Toedtli jugando al pádel. O se acusan a tres jugadores del plantel actual, viendo el partido de Independiente Rivadavia vs. River Plate en una especie de after en Potrerillos.

La situación llegó al límite. El hincha de Godoy Cruz nunca abandonó al equipo. Copó el estadio Feliciano Gambarte en todo momento. Sólo pide entrega y corazón. Pero, el agua llegó al cuello. No existe margen de error. Los próximos partidos del Expreso serán una especie de ruleta rusa: Central Norte y luego Ferro. Se encuentra 11º en el Grupo A. Pésima campaña. No cabe otra definición. El Expreso necesita una alegría nada más. Esa alegría de sentirse la bandera del fútbol de Mendoza.