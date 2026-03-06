"Ministro porteño" y "menos discurso": intendentes oficialistas y opositores reaccionaron a un reclamo de Caputo

Arbolado público: el Senado aprobó un proyecto para que los intendentes decidan qué ejemplares deben ser talados

“La forma de ganar competitividad es bajando impuestos a nivel de Nación, a nivel de provincias y —agrego— a nivel de municipios , donde se cobran tasas que afectan directamente”, lanzó el ministro de Economía, seguido de aplausos de los empresarios presentes, en la exposición que brindó en el hotel Hilton de Guaymallén .

“Esa es la forma que vamos a seguir y esperamos que las provincias nos acompañen y los municipios también . Y vamos a tratar de generar la competencia suficiente para que el sector privado invierta en tecnología y pueda ofrecer a la gente mejores productos a mejores precios ”, agregó Caputo.

En el Desayuno de las Reinas , que se llevó adelante esta mañana en la Bodega Lamadrid de Luján de Cuyo, los intendentes de Cambia Mendoza y del PJ compartieron su análisis sobre este reclamo de Caputo.

Por el lado de los jefes comunales alineados con Alfredo Cornejo destacaron, a grandes rasgos, su exposición, pero marcaron diferencias con este punto, al señalar que es un mensaje dirigido a municipios de la provincia de Buenos Aires . Incluso, uno lo describió puntualmente como una visión de “ministro porteño” sobre Mendoza.

En cuanto al peronismo, los intendentes respondieron con dardos sobre la caída del consumo y la recaudación. Además, señalaron que no hubo anuncios que beneficien a los productores en esta Vendimia.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente (UCR), coincidió en líneas generales con el planteo del ministro y aseguró que su municipio viene avanzando en esa dirección desde hace tiempo.

“Me pareció muy clara la exposición del ministro de Economía, que va en línea con lo expuesto por el gobernador de Mendoza y con la línea de gestión que estamos llevando adelante muchos intendentes de la provincia, particularmente en Guaymallén”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el año pasado eliminaron más de un centenar de tributos. “Hemos eliminado más de 100 tasas el año pasado y es un ejercicio que venimos realizando desde hace años. No son tasas anecdóticas, generan un impacto sustantivo en las inversiones”, sostuvo.

Intendentes (1) El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, expuso en el Foro de Inversiones y Negocios. Prensa Guaymallén

Según explicó, entre los tributos eliminados estaban los aforos a la construcción, lo que permite iniciar obras inmobiliarias, comerciales o industriales sin ese costo previo, además de facilitar inspecciones o habilitaciones comerciales sin cargos.

“Esos son costos que tienen incidencia en la inversión, así que eliminar tributos es positivo siempre. Por un lado desburocratiza y por el otro baja la presión tributaria”, afirmó.

Por último, consideró que el mensaje del ministro apunta a otras jurisdicciones del país. “Creo que es un mensaje para otras jurisdicciones y probablemente la provincia de Buenos Aires sea la que más trabajo tiene que hacer, porque tienen tributos que acá no estamos acostumbrados a aplicar, como por ejemplo tasas a los combustibles”, indicó.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli (UCR), también valoró la exposición del titular del Palacio de Hacienda, aunque relativizó el reclamo dirigido a los municipios.

“El ministro dio un panorama bastante acabado de cómo está la marcha de la economía. En su discurso explicó muy bien, a través de números, cómo se está trazando el nuevo rumbo económico que lleva adelante la Argentina”, afirmó el jefe comunal oficialista.

Sin embargo, consideró que las críticas sobre las tasas municipales no estaban dirigidas a distritos como los de Mendoza. “No tomo lo que dijo sobre los intendentes. Creo que él tiene en la cabeza intendencias con formatos distintos, que son las de Buenos Aires, donde el impacto de las tasas municipales es mayor y se cobran por servicios que no tienen que ver específicamente con prestaciones municipales”, explicó.

Diego Costarelli-Desayuno Real El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en el Desayuno Real. Prensa Godoy Cruz

Costarelli también atribuyó esa mirada al origen del ministro, con un mensaje que sonó a chicana. “Ahí apuntó el ministro. Un ministro porteño, donde la mayor parte de los recursos públicos están en los municipios”, dijo y sentenció: "No lo tomo en absoluto lo de las tasas".

"En Godoy Cruz tenemos un nivel de tasas bastante adecuado, los vecinos responden y están conformes con la prestación de servicios, por lo cual pagan tasas que son acordes al servicio que se presta”, completó el intendente.

Alejandro Morillas, intendente de San Carlos

El jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas (Cambia Mendoza), interpretó la exposición de Caputo como una descripción del escenario económico nacional, aunque reconoció las dificultades que atraviesan los municipios.

“Dio un pantallazo de lo que está pasando en la Argentina. Por ahí nosotros, los intendentes, estamos viviendo momentos muy difíciles y esperamos que esto genere una ventana de esperanza”, manifestó el sancarlino.

Sobre el planteo de bajar tasas municipales, coincidió en que no se trata de una problemática extendida en Mendoza. “En Mendoza no tenemos ese problema. Es una problemática más de Buenos Aires”, aseguró.

Según remarcó, los municipios mendocinos no cargan con una estructura impositiva similar a la del conurbano. “Nosotros no cargamos impuestos ni generamos ese mayor peso en las municipalidades. Creo que es una problemática de los municipios grandes del conurbano, que no es la realidad que tenemos en Mendoza”, afirmó.

Matías Stevanato, intendente de Maipú

Desde el peronismo, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, fue uno de los más críticos con la exposición del ministro y reclamó medidas concretas para reactivar la economía.

“Al ministro de Economía lo que le voy a pedir es que se preocupe por reactivar la economía. Un poquito menos de discurso y más trabajo”, lanzó como respuesta al reclamo de Caputo sobre las tasas.

El jefe comunal aseguró que la situación económica impacta de lleno en los municipios. “La situación está muy complicada, la caída del consumo es muy grande y el desempleo está creciendo”, advirtió.

También cuestionó la actitud del Gobierno nacional. “Ver a un ministro hablando y haciendo poco es preocupante. Yo prefiero ministros que se arremangan y se ponen a trabajar por el país”, sostuvo.

Además, puso como ejemplo la situación del sector productivo mendocino. “Cuando el productor ve que no puede vender la uva o el bodeguero no puede vender sus vinos porque el consumo cayó, se da vuelta y le dice al ministro y al presidente que se pongan a trabajar en serio”, expresó.

Omar Félix, intendente de San Rafael

El intendente de San Rafael, Omar Félix (PJ), también cuestionó el enfoque del ministro y aseguró que el problema central es la caída de la actividad económica.

“Las tasas municipales están en su mínima expresión. Creo que el ministro de Economía tiene que dedicarse a ver cómo se expande la economía y no cómo se achica”, planteó.

Según explicó, la situación impacta especialmente en los sectores productivos. “Todos los sectores de la economía, sobre todo los vinculados a la producción nacional y el trabajo nacional, están pasando un mal momento”, señaló.

Omar Félix-Desayuno Real El intendente de San Rafael, Omar Félix, con la reina departamental Azul Antolínez en el Desayuno Real. Prensa San Rafael

Félix advirtió además sobre la pérdida de competitividad frente a importaciones. “Vemos empresas que están desapareciendo porque no pueden competir con productos extranjeros y eso disminuye el trabajo local. Eso es lo que tiene que mirar el ministro antes de observar las finanzas municipales”, afirmó.

En ese contexto, aportó datos sobre la caída de los ingresos. “En la segunda quincena de febrero hemos tenido en los municipios una caída del 14% de los ingresos coparticipables”, detalló.

Para el jefe comunal, esto refleja directamente el deterioro del consumo. “Si el consumo está caído, es que a los argentinos les está yendo mal”, concluyó.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), también cuestionó el diagnóstico del ministro y aseguró que la realidad de los municipios es muy distinta.

“A veces uno escucha al ministro de Economía como si viviera en una realidad paralela a la que los municipios percibimos día a día, siendo el primer mostrador que recibe al vecino”, expresó.

Respecto al planteo sobre las tasas, aseguró que en su departamento tienen un peso mínimo. “En Santa Rosa las tasas son bajas de por sí y ni siquiera tienen impacto en la recaudación”, señaló.

Destéfanis destacó además las políticas locales para atraer inversiones. “Tenemos un parque industrial donde se entregan terrenos en comodato gratuito por 20 años, intentando incentivar las inversiones privadas y la generación de empleo”, explicó.

Matías Stevanato-Flor Destéfanis-Desayuno Real Los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) en el Desayuno Real Prensa Maipú

Según indicó, la reducción de tributos ya forma parte de la política municipal. “Estamos cumpliendo no porque lo pida el ministro, sino porque hace rato venimos por ese camino. Hemos eliminado tasas en distintas ordenanzas tarifarias de los últimos años”, afirmó.

Sin embargo, lamentó la ausencia de anuncios para el sector productivo en el marco de la Vendimia. “Celebro que venga a la Vendimia, porque es mucho más que lo productivo, pero no escuchamos ningún anuncio”, dijo.

También advirtió sobre la situación de la vitivinicultura. “La estimación de la cosecha del INV es 9% menor que en 2025 y Acovi habla de un 17% menos. Eso tiene que ver con el abandono de la viña y los costos de producción”, explicó.

Y concluyó: “La intervención del Estado es necesaria en la economía y eso no lo escuchamos”.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), señaló que la realidad de cada municipio es diferente y defendió el esquema de tasas de su comuna.

“Cada municipio tiene su esquema. En nuestro caso, las tasas municipales representan el 15% de nuestro presupuesto”, explicó.

En ese sentido, aseguró que los tributos locales están directamente vinculados con los servicios que presta el municipio. “Evidentemente no cobramos tasas ajenas a los servicios que prestamos”, sostuvo.

Por último, consideró que el ministro probablemente se refiera a otros modelos de gestión municipal. “Seguramente habrá otros municipios con otras exigencias, y calculo que hablará de ellos el ministro”, concluyó.