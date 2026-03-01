Elecciones 2026: intendentes ganadores ya se anotan en la carrera por la Gobernación

Las elecciones municipales 2026 dejaron un ausentismo récord en Mendoza , pero también sirvieron como un testeo previo para los intendentes que no podrán reelegirse y pueden ir por la Gobernación .

Elecciones 2026: consultores políticos analizan el ausentismo y la consolidación de la alianza Milei - Cornejo

El que completa el póker de triunfadores del domingo pasado es Esteban Allasino ( Luján de Cuyo ) , que logró el triunfo más contundente con la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , pero todavía tiene la posibilidad de ir por una reelección local , a diferencia de ellos.

El gobernador Alfredo Cornejo festejó el resultado de ese departamento, pero también el batacazo en San Rafael —bastión de los hermanos Félix— y la victoria en Rivadavia , donde le arrebataron la mayoría del Concejo Deliberante al intendente Ricardo Mansur (Sembrar) .

Matías Stevanato es un número puesto en la carrera por 2027 por ser el único intendente del PJ en el Gran Mendoza y haber ratificado su gestión el domingo pasado. Aun así, de los tres peronistas ganadores, es el que más cauto se muestra y apunta a una construcción amplia .

El gobernador Alfredo Cornejo celebró los triunfos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en Luján, Rivadavia y San Rafael.

El jefe comunal compartió su análisis con Los Andes y señaló que cumplieron “todos los objetivos electorales” que se propusieron en Maipú.

Entre ellos enumeró la racha de 25 años sin triunfos legislativos, “remontar en cuatro meses los 30 puntos porcentuales de la elección de octubre pasado” y lograr la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante, por primera vez en su gestión.

El intendente de Maipú Matías Stevanato. El intendente de Maipú Matías Stevanato. Archivo Los Andes

Stevanato dice que no hace “más proyecciones que agendas de trabajo” en Maipú, pero entiende para el año que viene “la necesidad de construir un frente de mendocinos que busquen refrescar y oxigenar Mendoza, con más diálogo, sensibilidad y puntos de encuentro para que la Provincia vuelva a crecer y salir del estancamiento estructural de los últimos años”.

“Creo en la vocación de renovarse y revincularse con la sociedad que tiene el peronismo y que es el proceso que se está llevando adelante en este momento”, sostuvo.

“Me entusiasma armar equipos y me encontrarán en esa tarea muy probablemente. Cuando los egos se dejan de lado, es cuando aparecen los liderazgos”, sostuvo el intendente, abriendo el juego a sus otros compañeros.

En el Este no se achican

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, sostuvo que el triunfo del PJ en su municipio representó “un voto de confianza a la gestión que lleva seis años”, lo que los deja “bien posicionados” para su sucesión en 2027. Además, valoró que hubo una participación superior al 60%.

A nivel provincial, Destéfanis señaló que “el modelo Cornejo se está agotando y su alianza con LLA no es garantía de cara al futuro”.

“Por eso el mendocino está esperando una verdadera alternativa y el peronismo debe ser responsable y presentarle una opción concreta a cada vecino”, afirmó.

Entonces, no tiró la pelota afuera y se anotó con Stevanato y Ubieta para 2027: “Somos intendentes que ganamos elecciones y eso realmente nos posiciona para el año que viene”.

Flor Destéfanis La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Prensa Santa Rosa

“Sabemos que es una responsabilidad muy grande, pero es nuestra carta de presentación del peronismo, que garantiza el acompañamiento de sus pueblos. Hay que ser humildes: todavía falta para 2027”, comentó.

La vicepresidenta del PJ también se refirió a la interna con el kirchnerismo y aspiró a “retomar y agotar todas las instancias de diálogo” entre los sectores enfrentados.

En La Paz, Fernando Ubieta logró un triunfo superior al 50%, con una participación del 70%, la mayor de los seis departamentos.

El intendente señaló a Los Andes que “la gente valoró una gestión que está cerca del vecino” y dijo que el peronismo en general hizo “buenas elecciones, más allá de San Rafael, que se perdió por pocos puntos, pero metieron tres bancas”.

Fernando Ubieta El intendente de La Paz, Fernando Ubieta. Prensa La Paz

Por eso se “sacó el sombrero” tanto con Destéfanis como con Stevanato, pero no se achicó pensando en el año que viene: “Me gustaría ser protagonista en la próxima elección, como le gustaría a Flor, Matías y a cualquier dirigente político que aspira a conducir los destinos de su provincia”, lanzó.

Ubieta marcó que será un “trabajo arduo y difícil” construir una propuesta electoral para enfrentar a La Libertad Avanza, pero señaló que el PJ “se viene ordenando desde hace un tiempo y creo que haremos un buen papel en un año y medio”.

Los triunfos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Después de lograr casi el 60% de los votos en Luján, que le dieron cinco de las seis bancas del HCD que se elegían, Esteban Allasino compartió el mismo análisis que Cornejo con respecto al mapa electoral que dejó la provincia, sumado a octubre pasado.

“De los 18 municipios de Mendoza, en 15 ganó la propuesta que engloba la mirada nacional y la mirada provincial”, le dijo el intendente a este diario.

“Así que hay una gran influencia de la propuesta de Cambia Mendoza por el orden, el control, la buena eficiencia y gestionar con datos”, señaló.

Esteban Allasino-Entrevista-Luján de Cuyo (2)

En Rivadavia, la victoria del cornejismo caló hondo y el intendente Ricardo Mansur le dijo a este diario que están atravesando una “fuerte autocrítica”, que implicará cambios en su gabinete. Todos sus funcionarios pusieron su renuncia a disposición y la definición será esta semana, anticipó.

Por el lado de la UCR Rivadavia, el director de Relaciones de la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat, sostuvo que se trata de un “mensaje claro” contra la “improvisación” de Mansur y “es un envión para 2027, pero lo tomamos con responsabilidad”.

“Ahora vamos a tener una amplia mayoría en el HCD, donde vamos a conducir con responsabilidad y pensando en proyectos que mejoren el día a día de los rivadavienses. Mansur se va a tener que sentar a hablar y a escucharnos para avanzar en iniciativas que le sirvan al departamento”, advirtió.

Ricardo Mansur Precandidato a intendente del departamento Rivadavia elecciones P.A.S.O. 2023Foto: Orlando Pelichotti El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur. Archivo Los Andes

En San Rafael, LLA + CM venció al peronismo por un punto (39,11% - 38,28%) y repartió tres bancas por igual para el HCD, por lo que el intendente Omar Félix sostuvo la mayoría. En la categoría Convencionales, el resultado fue al revés.

Se trató casi de un empate técnico, pero el oficialismo provincial festejó y se ilusiona con la intendencia. De hecho, la vicegobernadora Hebe Casado consideró que el triunfo “marca un camino para 2027: ya ganamos en octubre y lo volvimos a hacer ahora”.