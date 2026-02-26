"Fuerte autocrítica": qué medidas tomará el intendente de Rivadavia tras la derrota en las elecciones

Ricardo Mansur ( Rivadavia ) fue uno de los intendentes más golpeados por el resultado de las elecciones municipales del domingo pasado y el impacto ya se hace sentir: prometió una "fuerte autocrítica" y analiza el destino de varios o algunos de sus funcionarios.

Salió a aclarar el empresario que admitió "robar" con los neumáticos y acusó a Milei de "malinterpretar"

¿Cornejo la acepta o no?: misterio por la renuncia del funcionario de Irrigación que manejó ebrio en Alvear

La derrota que vaticinaba una encuesta de la que dio cuenta Los Andes se confirmó en las urnas: el frente La Libertad Avanza +Cambia Mendoza se impuso en Rivadavia al partido oficialista Sembrar por 40.45% a 29,57%.

Mansur se convirtió, de esta manera, en uno de los dos intendentes derrotados (por escasa diferencia el otro fue el justicialista Omar Félix ), pero el único que, por la elección, dejará de tener control sobre el Concejo Deliberante municipal .

En efecto, la consecuencia directa del comicio será que el veterano exradical no tendrá mayoría en el Concejo Deliberante en lo que queda de su mandato. Así, en la nueva composición, LLA+CM tendrán cinco bancas, Sembrar cuatro y el PJ una sola.

Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez serán los tres nuevos ediles por LLA+CM , quienes se sumarán al bloque integrado por Silvana Francese y Alejandra Flores.

En tanto, Sembrar sumó dos concejales, Rodrigo Godoy y Corina Caruso, quienes engrosarán el bloque compuesto por Luis García Llauró y Marta Kihn.

La concejala que completa el organismo es Johanna Genovese, del PJ, partido que fue dividido a la elección y no consiguió ganar ninguna banca.

La "autocrítica" de Mansur en Rivadavia

En este escenario, Mansur prometió que hará una "fuerte autocrítica" y dijo que se sentará a evaluar unos días qué parte del gabinete municipal mantiene y a quiénes cambia, en medio de una presentación masiva de renuncias por parte de sus funcionarios.

En contacto con este diario, el jefe comunal se puso como objetivos "duplicar el esfuerzo y realizar una fuerte autocrítica", además de "ver qué tenemos que acentuar y qué es lo que tenemos que modificar" tras la derrota en las urnas.

También afirmó: "Creo que hay que buscar lo positivo de la decisión de la gente y los motivos por los cuales no optó por la gestión".

En cuanto a las renuncias masivas que esperan definición en su escritorio, Mansur comentó que sus funcionarios le desataron las manos para que pudiera hacer cambios si lo necesita: "Ha sido una decisión que tomó el gabinete para liberarme", expresó.

No obstante, el intendente de Rivadavia no tiene decidido cortar cabezas. "Estoy analizándolo, ya veremos la semana que viene si encuentro la necesidad de hacerlo", completó.

Campaña contra Milei y Cornejo

Mansur encaró la campaña en plena confrontación con el gobernador Alfredo Cornejo, a quien acusó de relegar a su departamento y de no preocuparse por la agricultura. Un ejemplo de la pelea es la demanda que presentó en la Corte hace casi dos años en contra del mecanismo de distribución de la coparticipación municipal, el cual, según dice, lo perjudica en más de 9.000 millones de pesos al año.

Sin embargo, en octubre, cuando se eligieron diputados nacionales y legisladores provinciales, La Libertad Avanza-Cambia Mendoza había sacado en Rivadavia casi 54%. El intendente, a pesar de ello, confiaba en el respaldo de los vecinos y decía que los rivadavienses apoyaron mayoritariamente a Milei en la elección del año pasado porque "no tuvieron alternativa".