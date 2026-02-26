26 de febrero de 2026 - 15:11

Salió a aclarar el empresario que admitió "robar" con los neumáticos y acusó a Milei de "malinterpretar"

El dueño de Neumáticos Neumen habló tras el cierre de FATE y tuvo un comentario desafortunado que generó polémica. Inmediatamente, Milei le dedicó un tuit tratándolo de "delincuente".

El titular de Neumen, Roberto Méndez, cruzó a Javier Milei.

El empresario había reconocido que en determinados momentos se cobraron valores elevados por las cubiertas, pero aclaró que no habló de sí mismo ni de su compañía en particular. Sin embargo, Milei salió al cruce inmediatamente y dijo: "Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien, VLLC".

"El tuit del presidente está contestando a algo que dije yo así que hace referencia a mí. Lo tomo mal porque el Presidente lo está malinterpretando. Yo nunca hablé de forma personal, sino que estaba diciendo que el mercado en ese momento estaba aprovechando las situaciones y se manejaba con un margen indebido. Pero no hablaba de Neumen", aclaró Méndez.

Mendez explicó que lo que intentó describir fue el funcionamiento del mercado en un contexto económico muy distinto al actual, marcado por la alta inflación, subas constantes del dólar y dificultades para reponer mercadería. “El mercado nos obligaba a cobrar porque todo volaba por el aire”, sumó.

"La vendíamos y no sabíamos si siquiera se recuperaba el costo. Los contextos son distintos del momento del que hablé al actual. Hoy sabemos que la inflación camina entre un 2 y un 3% mensual y cuando compramos sabemos que va a estar al mismo precio o más barato. Los neumáticos hace más de un año y medio que no suben, bajan", informó.

Roberto Méndez asumió que votó a Milei y lo volvería a hacer

En diálogo con La Voz, Méndez manifestó su apoyo al proceso de apertura económica impulsado por el Gobierno, pero pidió que se apliquen medidas de protección frente a las importaciones chinas. Opinión muy alejada a lo que puede llegar a pensar el presidente.

En particular, reclamó la implementación de mecanismos antidumping para evitar, según su visión, una competencia desleal. Aun así, Méndez aclaró que votó a Milei que lo volvería a hacer, pero pidió nuevamente por reglas claras y condiciones equitativas de mercado.

"Yo al estado no le pido nada. No quiero que ayuden a Neumen, ni subvenciones ni nada. Lo que sí le pido al Estado es que las reglas sean más claras. Porque hoy no las tenemos, es desleal lo que se está haciendo", agregó.

