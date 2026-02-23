23 de febrero de 2026 - 16:28

Gremios y organizaciones se movilizan a la empresa Fate este martes en rechazo a la reforma laboral

La concentración en la sede de San Fernando busca dar apoyo a los operarios que permanecen dentro de las instalaciones y exigir a la CGT un paro de 36 horas.

Este martes organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Economía
Por Redacción Política

Movilización en contra de la reforma laboral

Según información de la Agencia Noticas Argentinas, el encuentro busca “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso.

“Rechazamos la ley de reforma laboral y exigimos un plan de lucha para derrotar esta reforma esclavista y lograr el triunfo de los trabajadores de Fate. Los sindicatos combativos, las organizaciones de desocupados independientes y los jubilados estaremos presentes, acompañándolos”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

Asistirán a esta jornada de lucha el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) integrado por la Unión Ferroviaria Oeste, el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADG – UBA), comisiones internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trabajadores del Garrahan, entre otros.

Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Jorge Yori