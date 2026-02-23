Gremios y organizaciones se movilizan a la empresa Fate este martes en rechazo a la reforma laboral

La concentración en la sede de San Fernando busca dar apoyo a los operarios que permanecen dentro de las instalaciones y exigir a la CGT un paro de 36 horas.

Este martes organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate.

Gremios y organizaciones sociales y políticas llevaran adelante este martes una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate, en la localidad de San Fernando. El objetivo principal es dar apoyo a los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica.

Movilización en contra de la reforma laboral Según información de la Agencia Noticas Argentinas, el encuentro busca “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso.

“Rechazamos la ley de reforma laboral y exigimos un plan de lucha para derrotar esta reforma esclavista y lograr el triunfo de los trabajadores de Fate. Los sindicatos combativos, las organizaciones de desocupados independientes y los jubilados estaremos presentes, acompañándolos”, expresaron las organizaciones en un comunicado.