Gremios y organizaciones se movilizan a la empresa Fate este martes en rechazo a la reforma laboral

Gremios y organizaciones sociales y políticas llevaran adelante este martes una concentración en la puerta de la planta de neumáticos Fate, en la localidad de San Fernando. El objetivo principal es dar apoyo a los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica.
Movilización en contra de la reforma laboral
Según información de la Agencia Noticas Argentinas, el encuentro busca “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso.
“Rechazamos la ley de reforma laboral y exigimos un plan de lucha para derrotar esta reforma esclavista y lograr el triunfo de los trabajadores de Fate. Los sindicatos combativos, las organizaciones de desocupados independientes y los jubilados estaremos presentes, acompañándolos”, expresaron las organizaciones en un comunicado.
Asistirán a esta jornada de lucha el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) integrado por la Unión Ferroviaria Oeste, el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADG – UBA), comisiones internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trabajadores del Garrahan, entre otros.