22 de febrero de 2026 - 14:45

Reforma laboral: la CGT acusó "traición" de gobernadores peronistas y promete frenarla

El cosecretario general, Octavio Argüello, manifestó que la ley es totalmente regresiva y que el Gobierno quiere tener “un trabajador esclavizado y entregado”.

La CGT apuntó contra los gobernadores peronistas.

La CGT apuntó contra los gobernadores peronistas.

Foto:

Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a endurecer su postura frente a la Reforma Laboral y responsabilizó directamente a gobernadores peronistas por haber facilitado su avance en el Congreso. Desde la obrera hablaron de “traición” y advirtieron que insistirán en frentar el proyecto.

Leé además

Karina Milei y Patricia Bullrich disputan espacios internos del poder.

Los therians de la política

Por Carlos Fara
La CGT va a la Justicia: tras la media sanción en Diputados, la central obrera impugnará la reforma laboral.

La CGT va a la Justicia: impugnará la reforma laboral luego de la sanción en Diputados

Por Redacción Política

El cosecretario general, Octavio Argüello, sostuvo que varios mandatarios provinciales que llegaron al poder con el voto peronista acompañaron el proyecto y cuestionó esa decisión con una frase contundente: “No se puede vender la dignidad del pueblo por una zanja-cuneta y dos metros de asfalto”.

Además, definió la reforma como “una ley totalmente regresiva”, que según planteó, deja a los trabajadores en una situación de indefensión.

“Cada uno tendrá que dar explicaciones”, amenazó

El dirigente sindical, en diálogo con Splendid AM 990, rechazó que el cuarto paro general haya sido tardío o improvisado.

“Nosotros hicimos cuatro paros generales en dos años y 13 marchas. No es que no hemos hecho nada”, sostuvo, y remarcó que la central obrera actuó en tres planos: “Planteamos que teníamos un ámbito legislativo, uno judicial y también la calle, como corresponde”.

Embed

En ese sentido, explicó que buscaron diálogo: “Fuimos, hablamos con todos los gobernadores, con senadores y diputados. Ellos tomaron una decisión de acompañar”. Argüello apuntó especialmente contra mandatarios provinciales que, según indicó, accedieron a negociaciones con la Casa Rosada.

“Gobernadores y legisladores que entraron por el voto peronista acompañaron esta ley. Eso es lo que más duele”, expresó. Si bien evitó afirmar la existencia de acuerdos ilícitos, deslizó: “Yo no voy a decir algo que no pueda comprobar, pero cada uno va a tener que explicar por qué lo hizo”.

Sobre el paro nacional: “Fue contundente”

Consultado sobre el impacto del paro, aseguró que la medida fue “contundente” y defendió la estrategia de no movilizar. “Queríamos que se viera que el paro era realmente efectivo cuando no hay movimiento en la calle”, explicó.

A su juicio, el clima social comenzó a modificarse tras la discusión del artículo 44, referido a licencias por enfermedad. “La gente empezó a leer la reforma y se dio cuenta de que le están quitando derechos”, señaló. El referente sindical también cuestionó la falta de articulación política opositora.

Embed

“El problema no es gremial, es político. Nos falta la fuerza política”, afirmó, y describió al peronismo como “totalmente en crisis y desordenado”.

En ese marco, sostuvo que la CGT se mantiene unida, pero reconoció que enfrenta “una crisis política profunda” en el espacio que históricamente representó a los trabajadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diputados dio media sanción a la reforma laboral que ahora avanza al Senado.

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado con cambios

Por  Silvia Rajcher  y Sebastián Hadida
En medio del paro de la CGT, Alberto Fernández defendió su gestión

Alberto Fernández afirmó que fue el único presidente sin paros de la CGT

Por Redacción Política
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

La CGT realizó su cuarto paro general en la gestión Milei y aseguró un acatamiento superior al 90%

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al paro general que está en marcha en Mendoza. 

Cornejo aseguró que "no tuvo acatamiento" el paro en Mendoza y reconoció un "error" en el proyecto de reforma laboral

Por Martín Fernández Russo